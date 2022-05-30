修冷氣「狂噴4000」！她驚覺被騙 網抖暗黑手法：水很深
台灣的夏天快到了，炎熱的太陽與難受的高溫，讓不少人在家中都已經重新開啟冷氣，不過由於冷氣屬於季節性的家電，因此若長期未使用，有時會出現故障情形，就有網友分享，她家中遙控器感應不到，冷氣無法開啟，找人維修後，花費竟然高達4000多元，事後才知道自己「被耍了」。
原PO在PTT發文指出，「自己家中有一台分離式冷氣遙控器感應不到，於是上網約原廠來修， 來的維修工說這一塊電路板壞了需要整組換掉，但是原廠沒有貨只能用副廠， 跟我收3800加上300檢測費， 後來想想不對勁，怎麼會這麼貴， 於是打到公司去問」。
一問之下，公司才表明，原PO之前是進到一個「假的官方維修網站， 同時也知道原廠有貨單買是2300， 但不知道被修的如何，要現場估價才知道」，公司員工也提到「這問題困擾他們很久，有反應過但還是層出不窮， 一定要是冷氣上面的電話才是真正原廠」，原PO指出，自己是透過手機瀏覽維修網頁，字體也非常小，希望分享這經驗，不要再有人受騙。
貼文一出，網友紛紛留言「日本的詐騙手法傳來台灣了阿」、「就當買個經驗以後就會很小心了」、「有些好像會自稱原廠外包的維修團隊…冷氣維修這一塊很亂」、「我朋友也遇過，其他還有修冰箱也是，很惡劣的詐騙」、「原廠怎麼可能會說必須用副廠的東西」、「感謝分享，夏天到了一定要注意，不要被熱暈了」。（編輯：張志浩）