公務員all in存股「年賺250萬」！好友1句驚人：他是對的
社會上多數人為了生計在努力，如若某天資產達到財富自由的標準，你還會繼續工作嗎？就有位民眾分享，自己一位公務員朋友將積蓄全投入存股，現在光利息就年領250萬，已超過工作的年薪所得，可他仍認份上班，令人相當佩服。
原PO於PTT上發文，表示自己有位朋友讀土木相關科系，現在在當公務員，在兩年前默默存到5000萬的積蓄，而後全部投入定存股票，現在成果頗豐，一年被動收入有250萬，比他正職的60萬年薪還高上4倍，但他決定繼續去上班，令原PO相當驚訝，認為「財富自由了不是應該去享受人生嗎？大家股票賺翻，財富自由後會想上班嗎？」
許多人認同PO朋友的決定，認為上班能讓生活更有動力「他是對的！這才是生活」、「繼續上啊！壓力小很多，舒服」、「就繼續賺阿！隨時可以走」、「其實很多有錢人都還是繼續上班，交朋友」、「有些人會覺得上班是體驗人生，我現在也是偶爾無償去幫忙我大阿姨的連鎖店」。
部分人持反對意見「我不會，每天24都做自己的事才爽」、「我是一定不會啦！上班那麼累」，一名網友則認為若還有買房、養小孩等經濟壓力，還是得繼續認份工作「5億可以考慮，5000萬還是要工作」。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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