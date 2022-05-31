汪小菲聲明「偷刪1字」！陸網傻眼改挺大S：真正的體面人
汪小菲和女星大S（徐熙媛）去年底離婚，原以為是好聚好散，怎料汪小菲除了遭爆熱戀小14歲女星張穎穎之外，也曾發文開嗆小S，30日突然發出聲明揭開和大S離婚時間軸外，也爆料「徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣」引發軒然大波。結果就在一波討論中，就有網友發現汪小菲的聲明文偷偷編輯過，前後刪除「1字」，讓大陸網友直轟「大S真的是有夠可憐，最後的情面你都不留了」！
汪小菲30日前後發出兩則貼文，第一篇澄清自己酒後失態一事，靠在張穎穎身上的照片也是友人所拍，並揭開自己與大S離婚的時間軸；第二則則是震撼爆料「大S長期用他人處方吃違禁藥物，還要他一個月給100萬藥費」不過隔沒有多久就刪掉第二篇文，但早被許多網友截圖備份。
而有眼尖網友發現，第一篇澄清離婚時間軸的文章有「編輯記錄」，原本汪小菲在開頭是寫「S與我商討離婚為去年2月的事」，但後來卻刪掉前妻的稱呼，變成「與我商討離婚為去年2月的事」；然而在第二篇震撼爆料文中，也直呼大S的名稱為「徐熙媛」。
貼文一出之後，不少大陸網友對於汪小菲的舉動感到傻眼，痛批他完全不留情面，已經失去控制，相對於他失控爆料，大S從離婚至今，從未出面講過汪小菲任何過往的事情，這也讓輿論一面倒，不少人灌爆汪小菲微博留言表示「口德好真的不容易」、「我只能慶幸大S與你離婚了.....」、「給自己的孩子留點體面吧...大家彼此還要不要活著呢？」、「對比你，大S完全就是真正的體面人」；甚至「大S體面人」的關鍵字還直接登上熱搜榜。
而對於汪小菲爆料大S長期用他人處方吃違禁藥物，大S經紀人廖瑋琪出面回應表示「熙媛從不做違法的事情，她也從來不強迫身邊的任何人做任何事。熙媛從第三胎流產之後身體便無法應付太大量的工作，尤其家中兩個孩子都還小，都是熙媛在照顧，所以她盡量把時間留給孩子；據我所知他們倆從結婚之後家中的開銷都是兩人平分，那100萬是熙媛收入減少後，小菲自願負擔的家用費用，離婚後依舊維持原狀，沒有多一毛錢，這是我所知道的狀況。」（編輯：張嘉哲）