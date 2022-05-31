雨天騎車「鞋襪必濕」！行家曝1招保證乾爽：只要10塊錢
近期梅雨季襲台，各地都陸續出現陣雨，對通勤族而言是一大煩惱，對此就有網友困擾求救，他每次騎車即使穿雨衣，鞋襪還是會濕透，想知道該如何解決，貼文一出立刻掀起討論，內行網友們紛紛留言建議：「塑膠鞋套10元就有」、「鞋套，有時候全身都濕了就剩皮鞋乾的」。
該名網友在PTT貼文，他以「雨天騎車鞋襪會濕，有推薦高CP值的解方嗎？」為題，表示近期出門都能體會到梅雨季節的威力，騎車出門身上總會有地方被淋濕，像他雖然已經穿了雨衣及雨褲，鞋子及襪子卻總是遮不到雨，「小魯平常的解方是拿兩個塑膠袋，用橡皮筋套著鞋，但騎車騎久了就會掉下來」，讓他困擾求助：「想問問看大家CP值最高的解方是什麼？有沒有為避免下雨天騎車鞋襪濕掉，推薦高CP值解方為何的八卦啊？」
貼文一出，網友紛紛留言，「開車」、「赤腳不就好了」、「穿會防水的鞋子啊」、「拖鞋」、「我拖鞋進出公司，給你參考」、「拖鞋啊，鞋子用袋子裝起來或放車廂」、「GOTEX材質的鞋子很棒啊」、「改穿布希鞋啊」、「穿雨鞋，鞋子包起來放車箱」。
不過，大多數網友都建議，雨天可以使用既便宜又好用的鞋套，「穿鞋套」、「鞋套啊，兩百塊的東西但超有用」、「鞋套，有時候全身都濕了就剩皮鞋乾的」、「雨靴或雨鞋套」、「有兩件式雨衣的款式是有鞋套連在雨褲上的，買了之後沒在怕下雨騎車鞋子會濕」、「塑膠鞋套10塊錢就有」、「雨鞋套好用」。（編輯：賴禹妡）