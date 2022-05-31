夏天電費爆貴！台電公布「3招」大省錢 冷氣一堆人吹錯
炎炎夏日又要來啦！從明天6月1日起，夏月電價制度就要開始實施，台電推估每戶每月平均用電達433度，電費將突破千元，至少1058元，會比非夏季會多支出459元，那麼應該如何節電才能顧到自己的荷包呢？台電日前也公開了「3個節能小撇步」，其中使用冷氣方面許多人都有錯誤迷思，想要夏天爽吹冷氣又不傷荷包的民眾，可千萬要好好學。
台電一直以來都有設立「省電專區」分享許多節能撇步，日前在臉書上以「聰明節電」為號召，分享民眾在夏天來臨時，可以從日常生活中去節省電能的耗損，像是可以將電熱水瓶改用快煮壺或保溫瓶；家中如果免治馬桶的暖座功能也可以暫時關閉；至於酷暑必備的冷氣，千萬不要一次就將溫度調的太低，因為這會使冷氣高功率運轉而耗電，台電建議將冷氣溫度設定在26至28度（每調高1度可省電6%），再搭配電風扇或循環扇，都可以幫助室內空氣對流，提高冷房的效果。
貼文一出，網友也紛紛回應「先開電風扇半小時再開冷氣，設定28度正解！」、「比起開20度低溫，28度搭配電扇更實在，一堆人追求低溫真的不知在想什麼」、「換季時要開冷氣先把濾網拿出來清洗，才能乾淨又涼爽又省電」、「除了28度搭配電扇吹法之外，濾網也要洗，這樣才能更涼」、「我們家原本用開飲機！現在也是改成快煮壺了！」、「飲水機換快煮壺+1，真的差很多」。
另外，也有不少網友加碼省電撇步「調整電熱水器溫度，不需要洗太燙了！也可以省很多」、「老舊家電汰換時，換購一級節能標章家電，夜間就寢前，冷氣設定定時關閉」、「家中如果還有老舊冷氣真的可以直接換掉，吹幾年就回本了，一勞永逸」、「出門將不必要的插頭先抽掉，不然無形之間真的也是浪費很多電」。
對於夏天即將來臨，台電也以去年情況作出解釋，透露去年非夏月期間，每戶平均用電量是312度，而在6至9月間，每月平均用電量增加至433度，高出近4成，每月平均電費也就增加了459元；然而這增加的459元中，有335元、即73%是因為「用電量增加」，因為夏月電價而調整的部分只有124元，因此顯然夏天電費飆漲主要是因為夏天大家用電量激增，並非是受到「夏月電價」的影響，如何從日常生活中節電大省錢，可以說是民眾夏天的一大課題。（編輯：張嘉哲）