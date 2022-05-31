外送菜單見「辣個翹著」！他一點掀真面目臉綠：竟然是它
「辣個翹著到底是什麼鬼東西呀，沒有圖片，也沒有文字敘述」近日一名網友在點外送時發現一個名叫「辣個翹著」的餐點，光是名稱就讓人一頭霧水，因此決定點來嘗試，而他收到餐後，一咬發現居然是薯條，讓他瞪大眼睛直呼：「劇情反轉再反轉，我自己都震驚了！」
該名網友昨（30）日在Dcard中貼文，他以「辣個翹著到底是什麼鬼」為題，表示發現有越來越多外送店家會幫餐點取特殊名字，某次看到竟有品項叫「辣個翹著」，讓他瞬間爆發好奇心，立馬點下去。
原PO收到餐點後，一開始看外觀以為是甜不辣，「想想也合理，甜不辣有個辣字，跟辣個翹著，也沾得上邊」，沒想到咬下去發現居然是薯條，讓他驚喊：「劇情反轉再反轉，我自己都震驚了，有人知道加了辣粉、長得像甜不辣的薯條，為什麼叫做辣個翹著嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「什麼辣個翹著啦笑爛」、「我也跑去google了⋯辣個男人直接跳出來」、「哈哈哈是不是想要偷藏一個小巧思的字，這樣讓人家好奇想買欸！寫翹薯突然就不想買了」、「店家是不是想打辣個翹薯，啊打成著哈哈哈差一點點」，另外，還有網友到別的外送平台看同一間餐廳的菜單，發現確實是「辣個翹薯」，原來是店家打錯商品名稱，引發一場烏龍。（編輯：賴禹妡）