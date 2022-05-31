汪小菲2月離婚大S？「3月慶祝10週年」網全愣　真相曝光

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但貼文曝光之後，汪小菲的微博瞬間被灌爆超過4萬5千條留言，有網友認為他間接承認了醉倒在張穎穎身上的事實，在當時還有婚姻的狀況下確實有些尷尬；另外，也有網友提到「2月商討離婚，3月慶祝10週年紀念日，搞得我好亂啊！」、「3月份還在秀10週年紀念日，怎麼2月就商討離婚的事情了？」、「奇怪3月還有慶祝10週年呢！怎麼2月離婚談判了呢？這我就想不通了，難不成大鑽戒是假的呀？」
至於為何「去年3月汪小菲與大S分明有慶祝結婚10週年紀念日，汪小菲卻指出2月兩人就在討論離婚」，其實在汪小菲另一則爆料文中似乎也有些端倪，汪小菲在刪掉的爆料文前半段提及，透露去年二月回到台灣隔離就收到大S離婚的要求，我以為極力挽回已經討論好就沒事，但五、六月時因不滿無法帶孩子回北京，所以在微博暴走發了罵台灣抗疫的貼文，結果隔日被大S再提離婚，期間「本人被多次被通知回去辦離婚，也多次挽留，這期間我盡力安排他們回大陸隔離，好好生活陪我創業，均被拒絕！」
顯然在二月份兩人進行溝通後，在汪小菲極力挽回的情況下，兩人婚姻得以維持下去，直到五六月汪小菲在微博怒斥台灣抗疫政策之後，兩人感情才又出現生變。對此，不少網友紛紛表示「簡單來說就是S不忍了，汪挽回成功，汪又搞事S就真的不忍了」、「之前S提了，汪哄好了，3月和好了，S想繼續下去，可是汪還是犯错了，S忍不了了，就這樣」。（編輯：張嘉哲）