COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

汪小菲2月離婚大S？「3月慶祝10週年」網全愣　真相曝光

▲汪小菲和女星大S（徐熙媛）去年底離婚，原以為是好聚好散，結果30日汪小菲突拋震撼彈，揭開離婚時間軸，甚至爆料大S長期服用違禁藥物。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲和女星大S（徐熙媛）去年底離婚，原以為是好聚好散，結果30日汪小菲突拋震撼彈，揭開離婚時間軸，甚至爆料大S長期服用違禁藥物。（圖／汪小菲微博）

編輯中心/綜合報導

2022-05-31 08:09:55

汪小菲和女星大S（徐熙媛）去年底離婚，原以為是好聚好散，結果30日汪小菲突然發出聲明揭開和大S離婚時間軸外，也爆料「徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣」引發軒然大波。由於這是汪小菲第一次對外界說明「與大S的離婚時間軸」，但卻有眼尖網友發現時間點不太對勁，再度掀起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
汪小菲昨日在微博發文指出「去年2月就和大S討論離婚，此後多次往返大陸和台灣處理，期間還因為奔波兩岸隔離了5」至於酒後失態的照片，確實是「朋友拍下的」，他向大家道歉，但同時強調「台媒狗仔說的『出軌多位女子』更是子虛烏有的事情，我已經委託律師團隊在台灣提起訴訟」。

▲
▲汪小菲公開與大S離婚的時間軸，表示大S是去年二月開始商討離婚的事情。（圖/汪小菲微博）
但貼文曝光之後，汪小菲的微博瞬間被灌爆超過4萬5千條留言，有網友認為他間接承認了醉倒在張穎穎身上的事實，在當時還有婚姻的狀況下確實有些尷尬；另外，也有網友提到「2月商討離婚，3月慶祝10週年紀念日，搞得我好亂啊！」、「3月份還在秀10週年紀念日，怎麼2月就商討離婚的事情了？」、「奇怪3月還有慶祝10週年呢！怎麼2月離婚談判了呢？這我就想不通了，難不成大鑽戒是假的呀？

▲
▲汪小菲去年三月才與大S慶祝結婚十週年紀念日，還送上大鑽戒當成禮物。（圖/汪小菲微博）
至於為何「去年3月汪小菲與大S分明有慶祝結婚10週年紀念日，汪小菲卻指出2月兩人就在討論離婚」，其實在汪小菲另一則爆料文中似乎也有些端倪，汪小菲在刪掉的爆料文前半段提及，透露去年二月回到台灣隔離就收到大S離婚的要求，我以為極力挽回已經討論好就沒事，但五、六月時因不滿無法帶孩子回北京，所以在微博暴走發了罵台灣抗疫的貼文，結果隔日被大S再提離婚，期間「本人被多次被通知回去辦離婚，也多次挽留，這期間我盡力安排他們回大陸隔離，好好生活陪我創業，均被拒絕！」

顯然在二月份兩人進行溝通後，在汪小菲極力挽回的情況下，兩人婚姻得以維持下去，直到五六月汪小菲在微博怒斥台灣抗疫政策之後，兩人感情才又出現生變。對此，不少網友紛紛表示「簡單來說就是S不忍了，汪挽回成功，汪又搞事S就真的不忍了」、「之前S提了，汪哄好了，3月和好了，S想繼續下去，可是汪還是犯错了，S忍不了了，就這樣」。（編輯：張嘉哲）

汪小菲聲明「偷刪1字」！陸網傻眼改挺大S：真正的體面人

長髮妹低胸搭高鐵！邪惡視角曝　IG起底「直接不穿內衣」

王心凌《愛你》唱出3倍身價！他神解析2萬人讚爆：秒懂了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀