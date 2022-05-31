金髮妹「數學課」性感擦黑板！真實身分曝光 網紅都暈了
台灣數學補教名師張旭，從去年開始在Pornhub網站拍攝一系列微積分教學影片爆紅，而近些日子他除了繼續拍攝微積分教學片，也開始找來一些正妹來當「板擦妹」，往往影片曝光之後，就有不少人跪求正妹的IG等等，捧紅不少素人。近日，張旭沒有極限，直接殺到美國拍攝企劃，找來Pornhub上的AV女優當板妹，再度引起話題。
此次張旭飛往美國教數學，找來一名「板擦妹」擁有一頭亮眼的金色頭髮，身穿白色低胸小可愛，身高比張旭還高，在擦黑板的時候手一舉直接就在張旭的頭上，而當張旭認真教學時，該名金髮板擦妹還與攝影師互動，只見該名正妹拿著棒棒糖含在嘴裡，引人遐想，讓攝影師看得非常入迷，結果被張旭抓包表示「你應該拍我，你還拍他，被我抓到在搞什麼鬼！」場面相當爆笑。
隨後影片結尾，張旭也透露板擦妹的真實身份，表示這次合作的對象「是Pornhub排名前600大女優」，藝名叫做「Lena Andersson」，如果大家要搜尋她的話要找「Blaire Ivory」，因為她之前改過名字，可以在她影片底下留言「我是張旭老師派來的」或者說「我認識張旭老師喔！」看了她的影片之後，也不要吝嗇給她點讚喔！
影片曝光之後，不少網友紛紛回應「當初如果是這樣上課，我的數學早就是大師級了啦！」、「感恩老師！遠在美國也要顧到台灣學子福音」、「老師為了板擦妹飛到美國去嗎？真是強大」、「張旭老師真的是很替粉絲著想欸」，而由於這次金髮板擦妹相當火辣，網紅郭鬼鬼也忍不住留言說「又正又白又瘦又長！根本天菜阿！期待瑟瑟的畫面」再度掀起話題。（編輯：張嘉哲）