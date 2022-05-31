全聯「6元神物」媽喊太晚知道！內行吃過掃10個：超便宜
全聯福利中心因為其營業時間相對較傳統市場長，加上時不時推出新品，成為婆媽買菜的首選之地，而隨著服務越來越多元，販售便當、熟食、現烤麵包已經是全聯日常的事情。近日，就有網友發現全聯一款漢堡外皮，而且單價只要「6元」，讓她欣喜若狂的掃了一大堆回家自製漢堡，成品也相當滿意，貼文引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「昨天下班衝到全聯要去買4個特價100元的麵包，結果麵包櫃子內的都被買光了，只好轉向吐司櫃，意外看到這個大漢堡包，天啊！真的有夠佛心一個只要6塊錢，淚水都在打轉了啦！立刻拿了幾個快速結帳」。
「隔天決定早餐就是它了！翻開麵包先略烤一下，接著煎了2片培根一顆蛋加上一片起司，最後重點來了！一定要抹上有顆粒的花生醬，真的是超級香濃的！吃起來跟速食店真的是有像，女兒也一直捧場說好好吃喔！這個6元的價格，身為阿母的我真的是不想在自己揉麵團了！」
貼文一出，網友紛紛回應「夭壽勒！怎麼有這個啦！我家都吃吐司吃到好膩，竟然有這個6元漢堡包！」、「我超愛這個6元漢堡包啦！但說實話不好買」、「上次買兩顆回去之後，每次去都扛10顆回家，超好吃的」、「最近也常買這個漢堡，煎個蛋和火腿放片生菜，孩子就超愛了」、「天啊！我家都自己做早餐，我竟然沒有發現這個6元漢堡包」、「什麼神仙價格啊，外面一顆漢堡有料的都要45了！」、「這個煎蛋配肉排搭生菜，自己做不到25元吧，太方便」。
不過，也有內行網友透露「這個很難買到啦！真的都被搶光光」、「因為6元太便宜了，我家這邊幾乎補貨就被掃光」、「已經很難買了啦，這樣宣傳更難買了哭哭」、「我知道這東西，但真的從來沒看過，太多人在買了」顯然這款6元漢堡外皮因價格實在太便宜，銷售熱度超高。（編輯：張嘉哲）