他好市多買蛋等結帳！店員突喊「等一下」 結局暖翻全場
知名美式賣場好市多（Costco）因商品特殊又價格優惠，一直以來都受到許多消費者喜愛，裡頭的服務也時常讓民眾驚喜，近日就有網友到好市多時，手指被蛋盒劃傷，沒想到員工看到竟立馬小跑步拿了一個OK繃給他，暖心舉動讓全場融化，留言大讚：「這個故事太浪漫了，等等我也去好市多！」
該名網友昨（30）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示到好市多採買雞蛋時，不小心被蛋盒劃傷手指，當下傷口立馬流血，而結帳時被收銀員注意到，對方問他「有沒有OK繃」，接著請他等一下，小跑步到櫃檯拿了一片OK繃來，暖心舉動讓他感到十分窩心。
貼文一出，網友紛紛留言，「好市多一直都是服務不錯」、「這行為真的好暖啊～記得消毒喔」、「沒在一起嗎」、「好市多揪甘心」、「遇到茱麗葉了」、「服務真好」、「其實好市多大部分的工作人員都很暖心的」、「這個故事太浪漫了，等等我也去好市多」。
另外，也有網友分享類似經驗，「曾被鞋盒邊劃傷手指頭，只想回家再處理，沒想到結帳時被眼尖結帳員看到，立刻呼叫同事送上OK繃，很細心很暖心，不愧是好市多」、「我在挑葡萄被盒子割傷，跟工作人員說，馬上去拿OK蹦給我，很貼心服務」、「我跟太太試穿鞋子一起摔了一大跤，輪椅馬上推過來藥師也過來諮詢是否需要進一步協助」。（編輯：賴禹妡）