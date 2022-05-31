來台韓國女YouTuber誰最美？金針菇奪第3 冠軍香爆粉絲
近年來YouTuber如雨後春筍般冒出，其中不乏有許多來自國外的網紅，分享來台的生活記錄影片，而廣受不少觀眾喜愛。對此，就有網友列出幾位在台或曾經在台的韓國女YouTuber，而引起眾人點名心目中的冠軍，其中百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」竟只排名第3。
有網友於PTT表特板上以「幾個在台或曾經在台的韓國Youtuber」為題發文，其於文中列出多位曾經或目前還在台的韓籍YouTuber，包括有璟、小熙、金針菇、夏天、Judy、小賢、芒果等人，文末則好奇詢問「如果要問哪個比較兇？」貼文一出，隨即引起粉絲們熱議，「小賢不錯」、「夏天超婆」、「章魚說話很可愛」、「咪蕾不錯，綜藝的」、「彬彬有禮的彬，推一個」。
在眾多留言中，其中「芒果」呼聲最高，鄉民認為、「芒果一定要推爆的！」、「芒果讚」、「芒果要復出了」、「芒果屌打」、「芒果一定香的...之前不曉得為什麼消失」、「我只服芒果」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《韓網紅消失2年多！IG突預告「6月將回歸」 粉絲全嗨翻了》，來自韓國的YouTuber「芒果」從2019年12月底頻道就沒有新影片上架，但28日她於個人IG無預警預告即將回歸，讓眾多粉絲相當期待。
再來，第二名則是由「Judy」奪得，「Judy鄉民比較愛」、「Judy讚啦！！」、「judy我的愛」、「Judy很懂得流量密碼，讚」。據了解，YouTuber「韓國女生Judy」，目前頻道擁有13萬人訂閱，頻道時常分享她來台的生活趣事，但根據本人IG自我介紹表示目前人正在韓國。
最後，第三名則是百萬網紅「韓勾ㄟ金針菇」，網友坦言「金針菇有點可愛」、「金針菇比較有趣」、「我覺得金針菇厲害的地方在於她給人的親切感 然後影片也蠻有趣的」、「看YouTuber還是喜歡選聰明有趣的，金+1」、「金針菇意外的耐看，看久就蠻可愛的」，可看出其人氣相當高。（編輯：陳雅雲）