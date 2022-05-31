六福村「裙短膝上10公分」活動！網見4字怕爆：會被炎上
為了迎來畢業季，六福村主題遊樂園日前就宣布「青春不散場」活動，只要穿上學校制服或系服入園就能享優惠，其中，只要制服裙子短過膝上10公分就加碼送專屬攝影。消息曝光後竟引發PTT網友熱烈討論，有的人認為活動不太妥，恐會被出征，但也有人反讚，「很懂行銷，人流密碼」。
六福村將在6/1至8/31推出制服季，只要穿著校服或系服就能享有入園優惠，而制服裙短過膝上十公分加碼再送專屬攝影，不限年齡。六福村行銷經理黃淑芳表示，除了穿制服入園享有優惠之外，只要女生裙子短於膝上十公分再加碼送專屬攝影，一起致最美好的青春。
怎料，PTT網友就轉貼該新聞消息，意外引發大家熱議，其中「只要女生裙子短於膝上十公分再加碼送專屬攝影」這段話，更被不少人質疑，「感覺快被出征了」、「聞到炎上的味道」、「意圖吸引男性」、「這活動一定被批的，限定女生就是怪」，就怕引起部分人士或團體的反彈。
但也有人反讚六福村的企劃行銷，認為事情沒那麼嚴重，「看來是該去了」、「這企劃很可以」、「嚴厲斥責，我要去買門票了」、「這應該要列入全台高中校規」、「女的價格優惠，男眼睛優惠，不就跟夜店一樣」、「神操作，發現人流密碼」、「男生也可以穿啊！沒有性別歧視吧」。（編輯：詹鎰睿）