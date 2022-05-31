必勝客出低碳餐？熱量不到600卡 不減肥吃3大比薩747元
必勝客成功掀起披薩口味大戰，這回又推出什麼「天菜」？原來是嗅到健康運動風潮，打造三款Pasta Hut義式「紙包低碳餐」，不只有雞胸肉，連Q彈松阪豬和香濃帕馬森起司都能吃，碳水竟然不到60克，知名Youtuber營養師Ricky不只開箱說好吃，還精算出「熱量都低於600大卡」，增肌減脂也能吃得開心又健康。偶爾放縱在家聚餐，現在三個大比薩也只要747元。達美樂則是週二限定，外送大披薩、小披薩，通通買一送一。
健康熱潮促進全民運動風氣，應運而生的健康餐不只成為增肌減脂必備餐點，更意外成為上班族外食新選擇。必勝客Pasta Hut發表「天菜養成計畫」，打造三款「炙烤起司嫩雞」、「炙烤起司松阪豬」、「炙烤起司雙拼」三款「紙包低碳餐」，不只有雞胸肉，連Q彈松阪豬和香濃帕馬森起司都能吃，而且一份碳水化合物含量竟然低於60克。
顛覆淡而無味的健康餐通病，必勝客以獨家紙包封烤技術，將雞胸肉與松阪豬搭配炙烤起司，結合香甜地瓜、黃金玉米筍、青綠花椰菜、鮮嫩紅椒等爽脆蔬菜，通過212°C高溫逼出鮮甜肉汁與料理香氣。知名Youtuber營養師Ricky開箱認證好吃，還精算出「熱量都低於600大卡」。
「紙包低碳餐」即日起於全台180家門市上市；PK雙饗卡APP會員即日起至6/27，加碼獨享購買任一口味「紙包低碳餐」，加1元就送「原萃」綠茶一瓶。
偶爾想放縱一下，或揪親朋好友在家聚餐，現在必勝客三個大比薩，限定鬆厚和舊金山餅皮，只要747元。達美樂則是每週二、六限定，外送大披薩、小披薩，通通買一送一，（以原價價位高者計價）。