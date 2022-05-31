粽子包啥是死罪？他咬到「1物」秒丟 全場認同：吃不下
一年一度的端午節即將登場，家家戶戶都已經在準備粽子過節，對此就有網友好奇問「哪種料的粽子你會直接丟掉？」貼文一出立即引發熱烈討論，大多數網友都秒點名「肥肉」，並狂搖頭直言：「肥肉啊，一口都沒辦法」、「肥肉夾出來剩下的吃掉」。
該名網友昨（30）日在PTT貼文，他以「哪種料的粽子你會直接丟掉？」為題，粽子有分很多派系，裡頭一定有不符合自己口味的，像他就討厭香菇及菜圃，一聞到味道就受不了，也好奇問大家：「最討厭哪些料理在粽子裡呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「蛋黃跟花生怒丟」、「菜粽，裡面只有滿滿的花生，崩潰」、「花生、栗子」、「吃過一次五穀米甜粽非常夭壽」、「包紅豆的！我平時超愛吃紅豆，包粽子我不行」、「蚵乾，真是太可怕，但只會挖掉」、「栗子連周圍的飯都不敢吃」、「栗子，到底誰先加栗子進去的」。
不過，最多人提到不能接受的配料就是「肥肉」，「會把不喜歡的料挑起來，譬如肥肉的部分」、「我只會挖掉肥肉」、「肥肉啊，一口都沒辦法」、「會把肥肉挑起來給老公吃」、「肥肉夾出來剩下的吃掉」、「吃肉粽啃半天只吃到肥肉，會很想殺了包粽子的人」。（編輯：賴禹妡）