台灣「最有良心神店」稱霸29年！老闆1月喊這句：超霸氣
近年來台灣物價飛漲，不少店家或品牌紛紛撐不住宣布漲價，但就有網友點名台灣「最有良心神店」，甚至挖出老闆今（2022）年1月曾霸氣喊話一句，讓眾人紛紛讚嘆「永遠記得！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示發現茶の魔手飲料價格相當便宜，「超大杯青茶一杯才賣25，主要幾種茶葉都是台灣產，比起坊間一堆越南茶加香料的，阿明（王賢明）是不是太傻..成本比人貴，賣得又比別人便宜，份量還比別人大..」讓原PO不解詢問「到底茶の魔手是不是良心企業阿？」
貼文一出，隨即引起老饕們讚嘆留言，「賣25算很有良心了」、「良心企業，糖給你加好加滿」、「有幾款真的好喝，價錢又便宜」、「台南茶魔真的滿地都是，其他店根本不是對手」、「學生時期愛喝」、「真的算有良心」、「茶類的確是最便宜的了」。
甚至還有網友挖出，茶の魔手今年1月曾於臉書粉專宣布全品項不漲價，甚至還公告指出「自111年2月1日起，奶類系列產品全面升級使用《歐洲進口極品奶精》，口味更加香醇濃郁、不膩口，讓你一喝就上癮」。
另外，據《聯合新聞網》報導，於1993年創立手搖飲料品牌「茶の魔手」的創辦人王賢明受訪時表示，以純茶來說「賣超過35元不合理」，指出純茶利潤頗高，儘管茶飲成本漲幅9%，但扣除租金、人力等成本依舊有20%利潤，認為不該將漲價轉嫁消費者，因茶飲的利潤已經是暴利。回顧這段話，也讓鄉民直喊「我永遠記得那句『茶飲店本來就是暴利』」。（編輯：陳雅雲）