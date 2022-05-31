明星水餃排名出爐！Toyz評「它」：狗都不吃 粉絲哀悼中
以「美食公道伯」系列影片聞名的YouTuber Toyz，歷經一連串的風波後，成功又靠著該系列引發話題。然而，繼上次的明星投資商品「麻辣鴨血」評評比廣受好評後，這次又來評論5大名人品牌的水餃，沒想到顏清標的水餃不僅是最後一名，而且Toyz毫不客氣，直接表明「整體來說，狗都不吃」，讓粉絲們紛紛朝聖留言哀悼。
29日Toyz推出「美食公道伯」新影片，並找來5大明星品牌的水餃，分別是A-LIN、董至成、白冰冰、館長陳之漢以及顏清標。然而，為了公平起見，每一品牌的水餃都是同一種口味「高麗菜豬肉水餃」，並且依照商品上指示進行烹煮，最後由Toyz盲測。
首先是1號，Toyz形容豬肉味道非常香，雖然有的沒筋、有的有筋，但口感還不錯，有放特殊的料下去，僅皮厚了一點點，剛好及格；2號則讓Toyz狂皺眉頭，不僅皮超級厚，味道詭異，而且豬肉還是臭的，更直言買回來吃的話是會生氣的。
至於3號，相對前面兩位更大顆，皮相對厚但料也比較紮實，雖然豬肉沒有香，但很有肉感，飽足感也很強，屬於不及格邊緣，微微生氣；4號則與3號水平差不多；重點則是5號，Toyz形容水餃皮Q彈，像麵疙瘩，咬下去多汁爆漿，香氣噴發，所有水餃的元素都有做到，直接就是第一名。
最後Toyz排名出爐，第一名A-LIN、第二名董至成、白冰冰與陳之漢並列第三，再來才是顏清標的水餃。沒想到Toyz直接批評標哥的水餃，「整體來說，狗都不吃，豬肉不像豬肉，吃到相當難吃的一個水餃」，更形容若在外面買到是會客訴1顆星的。
影片曝光後，粉絲紛紛震驚表示「這集應該也是椅子的最後一集，謝謝你之前的付出！我們懷念你」、「看來公道伯就做到這一集了」、「下次就是椅子哪一個部位做成消波塊最好做」、「感謝toyz用生命拍影片」。（編輯：詹鎰睿）