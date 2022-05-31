寶寶取名「莯」字！慘遭戶政打槍 苦主急勸：困擾一輩子
為了避免撞名的尷尬事件，許多父母費盡心思為孩子取名，近日就有網友分享，原先預計為新生寶寶取名「莯」字，卻在報戶口時，遭到承辦人員打槍駁回，因為現場字典、系統皆找不到此字，讓家屬相當苦惱，不料貼文竟釣出一票苦主急勸阻。
根據網友於「爆系知識家」提到，幫新生寶寶取名時，原計畫用上「莯」字，不料戶政事務所承辦人員卻表示，系統內查不到該字，且翻閱四本字典也找不到，因此只能請他們換名字，或者是家屬找到「有莯字」的實體字典，讓承辦人員影印留存，但不接受相機翻攝或是網路字典。
此要求讓原PO相當困擾，只好PO文求助，「有網友說他們家小孩是這個字報戶口的，請問知識家們，哪本實體字典有這個字？」。
貼文一出，反而有一票苦主表示，「我懂這種感覺，常常被叫錯名字，聽我一句勸，放過這孩子吧！罕見字真的很困擾」、「良心建議不要用這種生僻字，這種字在公家機關別稱『罕見字』，出現在公家機關的文件上面，不是消失就是字體特別或是變方形，除了承辦人員會反感以外，還會對該名字的主人帶來一些麻煩」、「建議真的不要用這種麻煩的字，因為我就是被困擾了很多年，後來還是改掉了」。
不過也許是對名字有特殊要求，或者是相當喜愛「莯」字，原PO也分享後續處理方式，「換鄰鄉戶政後已解決，戶政人員說電腦打的出來就行，謝謝」。（編輯：鍾怡婷）