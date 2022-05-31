機車擋泥板「傳奇女神」年輕人認不出！鐵粉哭：我老了嗎
不少機車常見擋泥板設計，但近日有網友驚見一台機車的擋泥板上，出現一位絕美女神的照片，他看了一眼十分心動，卻不知道這名女神的身分，因而好奇詢問「請問有人知道是誰嗎？」但真面目揭開後，反而引來鐵粉淚喊「她都不認識，我老了嗎？」
原PO於PTT表特板上指出，最近下班時偶爾會看到一台機車，其擋泥板上就出現一位正妹的照片，但他尷尬坦言「不知道是誰，照片是復古的感覺，應該是以前的藝人？」因而好奇詢問「請問有人知道是誰嗎？」
照片曬出後，馬上引來鐵粉們公布答案，真實身分正是傳奇巨星「王祖賢」，「王祖賢都不認識，老了嗎」、「已經到了有人不知道王祖賢的時候了嗎」、「王祖賢都不認識，看來我也是老了嗚嗚」、「居然有人不認識王祖賢」。
對此，原PO也在底下留言，慚愧表示「原來是王祖賢….感謝大家，我對於不認識她感到很慚愧XDD，可能她活躍的時候我還是個只會看卡通的孩子吧……」且坦言自己是8年級生，「覺得很丟臉竟然認不得她，可能我真的都沒在看電視吧QQ，不過周慧敏跟林青霞倒是看到名字腦海就有畫面」。
據了解，王祖賢於1987年憑藉電影《倩女幽魂》奠定她亞洲影壇女神的地位，有著香港影壇「四大花旦」之一的名號，且因其外貌清秀以及高挑身材，擁有「亞洲第一美女」封號，而王祖賢於2004年決定息影定居加拿大，偶爾會在社群平台上分享近況。（編輯：陳雅雲）