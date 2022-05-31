200萬新車「寫滿經文」！車主崩潰曝原因：要全世界看見
為了讓生活品質提升，不少人就有了買車的想法，到處觀望試車。不過，近日就有倒楣的車主買了價值200萬元的新車，結果進廠5次都修不好熄火的問題，便崩潰在車身上寫字塗鴉抱怨一切過程，照片曝光後，也讓大家笑到不行，「怨念很深啊！」
臉書社團「爆廢公社」，一名網友PO出照片直呼「車主～你還好嗎？」可以看到一台白色新車全身上下都充滿了塗鴉，「我是車主，納智捷還我錢，剛買新車進廠五次，林北車子冷霸慢啦」、「這次進廠不知道什麼時候才能回家，我想出去」。
該名車主更寫到，「冷霸慢A新車會熄火啦！Ｘ！一組噴油嘴換到後來只換單支，安餒乾丟？200萬可以吃多少顆便當了」、「換車沒法度」、「新車到現在開總共進廠5次，從嘉義技師到斗六技師都用了還是不行，斗六廠長又說要調台南技師上來還是不行，現在又要調台北總技師下來，如果又不行還要調日本技師來台…？」並歡迎大家拍照，更說要讓全世界看見。
倒楣車主的經歷，瞬間引發網友討論，「字還蠻漂亮」、「真的氣到」、「這個筆擦的掉，叫他用麥克筆」、「修五次⋯有點扯」、「太衝擊我對L牌的印象了」、「怨恨很深啊！」「四個技師都沒辦法修好，有點神奇…」、「第一次聽到打R擋會熄火的」、「怨念很深的車，整車的經文」。目前該輛白車以及車主的詳細原因仍無法得知，大家也都很好奇後續的發展。（編輯：詹鎰睿）