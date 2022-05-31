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同事全確診！部門剩她「一人獨扛」　網笑：你是天選之人

▲公司同事幾乎全確診，部門剩她一人獨扛，網友笑：「你是天選之人」。（示意圖／unsplash）
▲公司同事幾乎全確診，部門剩她一人獨扛，網友笑：「你是天選之人」。（示意圖／unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-31 20:54:57

台灣疫情持續延燒，不少民眾身邊出現確診案例，尤其密切接觸的職場上，也可能發生連鎖感染。就有為民眾上網發文，表示自己所屬的整間公司幾乎都確診，原本眾人一起處理的工作案件，變成只有沒確診的人留下來獨扛，而她就是那位「天選之人」，令她感到身心疲憊。

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原PO於Dcard中發文，表示任職的公司因為連鎖感染，幾乎所有人都確診隔離，只剩少少幾個未確診者留下分攤工作，而她自己就是那位被留在公司，獨自扛下所有工作的人，讓她不禁感嘆「好累！」

▲許多人認為，若只是文書處理，Windows還比較好用。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲原PO所待的公司幾乎全員確診，她只能獨自扛起所有工作。（示意圖／pexels ）
貼文發出後引起許多共鳴，不少公司、學校都面臨類似狀況「我也是，工作超多的」、「沒確診但感覺肝快撐不下去」、「我那個來超不舒服，這幾天都是一個昏昏沈沈的狀態，但部門沒人了不能請假」、「笑死真的，一堆同事確診，我一個人要代課代到死」、「我男友公司就是身邊的同事確診結果工作量翻倍」、「我前面同事跟她小孩前後確診，請假近一個月…我工作量直接爆增，每天都是快被扛走的樣子…」、「真的⋯已經職代到發瘋了」。

身在醫療第一線的護理師也出來發聲「完全認同，我也沒確診，本身護理師。前陣子我們單位一半以上的人都在隔離，照顧隔離病人的同時還被提高護病比，每天上班前快篩祈求自己能休息，原本的休假也都因為沒有人所以必須出勤，剛好不死之身沒有休息的命」。

網友打趣道「畢竟是天選之人，能者多勞囉」，不少人則誠摯祝福這些正默默守護公司的人「真心辛苦你們了，要保重好身體」、「那我還蠻幸運的...辦公室一半人確診但幾乎都是輕症，確診同事也是每天在家上班+開會，除非真的不舒服才會請病假」。（編輯：李惠婷） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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