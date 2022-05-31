同事全確診！部門剩她「一人獨扛」　網笑：你是天選之人

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貼文發出後引起許多共鳴，不少公司、學校都面臨類似狀況「我也是，工作超多的」、「沒確診但感覺肝快撐不下去」、「我那個來超不舒服，這幾天都是一個昏昏沈沈的狀態，但部門沒人了不能請假」、「笑死真的，一堆同事確診，我一個人要代課代到死」、「我男友公司就是身邊的同事確診結果工作量翻倍」、「我前面同事跟她小孩前後確診，請假近一個月…我工作量直接爆增，每天都是快被扛走的樣子…」、「真的⋯已經職代到發瘋了」。
身在醫療第一線的護理師也出來發聲「完全認同，我也沒確診，本身護理師。前陣子我們單位一半以上的人都在隔離，照顧隔離病人的同時還被提高護病比，每天上班前快篩祈求自己能休息，原本的休假也都因為沒有人所以必須出勤，剛好不死之身沒有休息的命」。
網友打趣道「畢竟是天選之人，能者多勞囉」，不少人則誠摯祝福這些正默默守護公司的人「真心辛苦你們了，要保重好身體」、「那我還蠻幸運的...辦公室一半人確診但幾乎都是輕症，確診同事也是每天在家上班+開會，除非真的不舒服才會請病假」。（編輯：李惠婷）
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