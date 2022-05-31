端午佳節遠離車陣　深度體驗新北幸福水岸線

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市坐擁廣達1382公頃的河濱公園，基隆河皆規劃了完備的自行車道，總長達210公里，相當於新北板橋至雲林斗六的距離；新北市規劃了八里左岸、金色水岸、汐止、二重環狀、大漢溪、新店溪等六大自行車路線，邀請市民朋友跨上單車，以15公里的時速遊水岸探索新北！
異國感加乘、享受美食和悠哉午後！淡水河左岸的八里，是新北歷史悠久的港口，從觀音坑起點往出海口方向騎乘，左望觀音山、右賞淡水河，「八里左岸自行車道」沿途會經過關渡大橋、八里渡船頭老街、十三行博物館等重要景點，也有多座共融式公園提供孩童玩耍，像是商港公園、渡船頭公園、片仔溝公園、水興公公園、十三行文化公園、八里左岸公園等。
尤其八里左岸公園的「BALI地標」與「八里婚紗廣場」，更是熱門打卡點！此外，八里獨有的浪漫休閒氛圍和充滿異國感的河岸風情，也吸引許多特色咖啡店進駐，選擇一家店悠哉地渡過午後時光，或是到渡船頭老街品嚐著名的雙胞胎與各式炸海鮮，滿足熱愛美食的心！
眺望北海岸、走讀生態和歷史古蹟！日本時代即名列「臺灣八景」的淡水暮色，能享受在黃昏時刻騎著單車往海與天空的交會線前進，夕陽將波光粼粼的河面化為柔和的金色，是淡水最負盛名的景致；「金色水岸自行車道」沿線也有許多珍貴文化資產，如紅毛城園區、滬尾礮臺，同時也是紅樹林水筆仔的重要家園，淡水漁人碼頭更是觀賞夕照的熱門景區。
而最廣為人知的就屬淡水老街了！老街上小吃店林立，最具代表性的美食－阿給，是將油豆腐的中間挖空、填入拌炒過的冬粉，之後浸泡滷汁、以魚漿封口，最後淋上甜辣醬或其他店家特調的醬汁，看似簡單，卻有著令人難忘的美味。
老少皆適合，漫遊汐止河岸悠閒行！基隆河是淡水河三大支流中最曲折的河流，沿著河岸騎乘「汐止段自行車道」時，最能感受其河道的獨特地貌，而沿途最顯眼的地標莫過於麥克風造型的星光橋，這座單斜塔斜張橋專供行人與單車使用，不論是=傍晚時刻或夜景風光都很迷人，沿線景點則有汐止老街、汐止濟德宮、五堵隧道自行車道，也適合全家大小一起順遊。
與熊猴同樂，倘佯環狀水樣青輕騎！在大臺北地區防洪計畫之下開闢的二重疏洪道，與東側的淡水河連成圓，將蘆洲、三重與部分五股地區框為一座島，並以十多座橋樑與新莊、五股、臺北市做連結；「二重環狀自行車道」沿線繞行一週約20公里，會行經多處運動、遊樂場地，如新北大都會公園、熊猴森樂園、幸福水樣公園、微風運河與辰光橋。
淡水河一側則有空軍三重一村，是新北重要的文化資產，保留了防空炮陣地與地下甬道，更是多齣電影戲劇的取景地點；另外位在捷運台北橋站旁的三和夜市，更有著許多營業超過30年的老字號小吃，非常適合運動完解解饞。
破風者推薦，沉浸大漢名畫遊濕地！大漢溪是淡水河最長的支流，其「大漢溪兩岸自行車道」串聯了鶯歌、三峽、樹林、土城、新莊、三重與板橋，單車道可以從「左岸自行車道」的桃園市界出發，前段是新北市的藝術創意之心，設有新北市立鶯歌陶瓷博物館、即將落成的新北市立美術館。
中段會經過多處生態豐富的濕地公園，如鹿角溪人工溼地、浮州人工溼地、新海人工溼地；末端則有適合親子同樂的板橋435藝文特區及大漢溪上造型最優美的地標－全台雙跨距最長的鋼拱橋《新月橋》；而「右岸自行車道」則可以行經許多河濱及運動公園，最後騎抵三峽，「左岸串聯右岸」一次挑戰！也是許多自行車好手推薦的必訪路線！
日夜皆迷人，水岸綠廊新店好風光！「新店溪自行車道」起自板橋江子翠終於新店碧潭，串聯板橋、中和、永和、新店等四大行政區，且會行經多座特色主題公園，如熱門打卡點－蝴蝶公園、恐龍園區，亦可造訪楊三郎美術館，一探臺灣近代美術發展；進入到新店區，更有專屬行人與單車族的新店溪陽光橋與碧潭風景區等景點。
尤其《碧潭水舞》現正展出中，日景夜景皆精采！今年水舞秀透過雙水幕動畫、多種噴頭和炫彩雷射等視覺聲光效果，帶來耳目一新的享受！欲觀賞的民眾，可把握機會於 6月19日前，每晚6點半至8點45分，欣賞每半小時交錯演出2首各4分半鐘的精彩曲目。