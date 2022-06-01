汪小菲愧疚道歉！知名律師「2個月前早預告」 一句嗆爆
資深狗仔葛斯齊昨（5月31日）在直播中爆料汪小菲在開播前3小時，曾致電道歉並請他高抬貴手，不過他仍爆出汪小菲疑似出軌的證據，立刻掀起熱議。對此，美女律師李怡貞昨晚也在臉書發文，表示早在兩個月前就說過，「都已經離婚了，前夫（汪小菲）和前婆婆（張蘭）還廢話這麼多」，發言相當嗆辣。
李怡貞律師在臉書發文，表示「我是真的懷疑他到底是不是日日宿醉？好像動不動爆氣又抱歉，爆氣又抱歉，無限循環」，更在留言嗆「聽說有一種病叫中二病？」隨後並透露，早在兩個月前看到汪小菲嗆聲和張蘭要孫女「過不好就去找奶奶」等相關新聞後，就發聲「都已經離婚了，前夫跟前婆婆一直各種廢話這麼多的，我還真的第一次看到說，可能是一種新型態的business model（商業模式）」？
當時就引起不少網友回應，「各自安好這句話，恐怕有些人是做不到的吧」、「因為直播沒有人看，只好找話題搏感情」、「真的~彼此祝福也是一種氣度」、「蹭熱度？要不是有這明星老婆，誰認識什麼小菲來的」、「女人嫁入控制狂的家庭，真的有夠倒楣，以為女人嫁入他家就可控制，又不是貨物」。
汪小菲在上月30號突然發文爆料前妻大S服用違禁藥物，立刻在兩岸引發軒然大波，不過他昨（5月31日）便在微博上為此道歉，「昨日，因為我的一時衝動，令我作出了一生中最後悔的一件事，我對熙媛，孩子們，徐媽媽深感愧疚。我昨天已經為自己不成熟不理智的行為向她們道歉，這裡再次公開的向她們道歉。做錯了就要認，40歲的人，說出不負責任的話，大家嘲也是應該的，網上所有的批評和嘲諷我都接受，讓網友們看笑話了。我希望在之後的時間裡我能夠盡量彌補這些傷害，除了孩子的相關事宜外，也不會再打擾到熙媛的生活」。（編輯：郭佩蓉）