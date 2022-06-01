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兒童BNT接種站今開打！端午連假不打烊　QA秒懂注意事項

▲中央流行疫情指揮中心從今（1）日開始，在於六都設置7個5-11歲兒童疫苗大型接種站，端午節連假也會持續開放。（圖／翻攝畫面）
▲中央流行疫情指揮中心從今（1）日開始，在於六都設置7個5-11歲兒童疫苗大型接種站，端午節連假也會持續開放。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-01 08:34:37

中央流行疫情指揮中心從今（1）日開始，在於六都設置7個5-11歲兒童疫苗大型接種站，端午節連假也會持續開放，兒童可依各縣市原先規畫的校園集中接種時程，也可到大型接種站或各縣市合約醫療院所施打；針對兒童接種疫苗常見問題，《NOWnews今日新聞》特別整理6大QA，帶您一次搞懂。

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Q1：7個兒童疫苗大型接種站分別在哪裡？可以隨到隨打嗎？

A1: 

指揮中心表示，原則上希望民眾先上網預約，可以減少現場排隊時間和混亂，不過每個站點也提供隨到隨打服務，未預約亦可施打。

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▲（圖／指揮中心提供）
▲六都加設兒童疫苗接種站。（圖／指揮中心提供）
Q2：兒童大型接種站每天提供多少名額？

A2：

每站每天約提供2000至3000名額，兒童疫苗大型接種站預計維持5至7天，端午連假不打烊。

Q3: 兒童疫苗可以打哪些廠牌？有何種副作用？

A3:

目前提供6至11歲可打的半劑量莫德納疫苗，5到11歲可以打兒童劑型輝瑞／BNT疫苗。

莫德納部分，食藥署表示，在6至11歲兒童的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹/壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近。

輝瑞／BNT部分，台大公衛學院醫師許辰陽表示，施打輝瑞疫苗後的不良反應，和莫德納一樣，絕大部分都以注射部位不適為主，少數有發紅、腫脹、搔癢狀況；全身性不良反應則有發燒、疲勞、腹痛、肌肉痠痛等。

 

▲兒童施打疫苗。（圖／翻攝畫面）
▲兒童施打疫苗。（圖／翻攝畫面）
Q4：兒童近期確診後，還可以打疫苗？

A4

指揮中心表示，如果曾經染疫，需要等到康復後3個月，才能接種新冠疫苗。

Q5:  哪些兒童不適合接種疫苗？

A5:  

若有發燒症狀、對疫苗成分有嚴重過敏反應者，都不建議施打疫苗；指揮中心指出，有潛在慢性疾病的兒童仍應接種新冠疫苗，因疾病狀況可能會增加患重病的風險，接種前請諮詢診治此潛在慢性疾病的醫師。

Q6: 兒童接種後需注意哪些狀況？

A6:

根據中華民國護理師護士公會全國聯合會指出，兒童注射後可如常活動，必要時，家長可使用症狀緩解藥物如解熱、鎮痛藥物等，注射部位腫脹則可局部冰敷。

若兒童接種後出現下列徵象，應盡速就醫診治：

1、包括持續發燒超過48小時，活力變差

2、常見疫苗副作用如頭痛、發冷等，幾天後仍未消失

3、嚴重過敏反應症狀，如呼吸困難、氣喘、面部或喉嚨腫脹、眩暈、心跳加速、虛脫、全身紅疹等。

4、疑似心肌炎或心包膜炎症狀，如胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥及呼吸急促。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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