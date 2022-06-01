175cm拳擊妹「超胸狠」！網驚交往要買保險 本尊甜回應
現今許多人都會透過運動健身來維持身體健康、追求有線條的好身材，對此，就有網友分享一名身高175公分的正妹，時常分享自己健身、打泰拳的辣照，六塊腹肌、逆天曲線和超「胸」上圍，也讓網友們看了直呼「太猛了」、「不講武德啊」。
該名網友在PTT表特版以「台灣、短髮、興趣是習武」為題發文，並貼出多張該位正妹照片，貼文一出，立刻就有神人找出本尊IG，原來是在IG上擁有1.7萬粉絲的Bonbon Wang。
以「運動女孩」自居的Bonbon Wang，平常除了會健身還會打泰拳，常常在IG分享運動與身材美照，也讓網友們看了簡直就要噴鼻血，「不講武德啊」、「這個身材太猛了吧」、「這個厲害了」、「想被踢」、「我想被揍」、「飛起來那張好讚！身高竟然是175，反差萌」、「這身材有夠猛」。
不過，也有網友留言「這交往前要先買醫療險吧，分手那天就能出險」，讓她截圖PO在限時動態並開玩笑回應「為什麼網友覺得要分手才能出險？交往期間隨時可以出險啊」，而針對被發在表特版被網友推爆，她也回應「謝謝網友，我不是超級正的那種妹，謝謝大家讓我解鎖這輩子沒想過的成就了，但我就是個運動武術狂，不會變啦」。（編輯：郭佩蓉）