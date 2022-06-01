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三商巧福最強不是牛肉麵！「低調神物」老饕愛慘：真的頂

▲有網友好奇「三商巧福最強的品項是啥」，貼文一出，答案竟然不是牛肉麵，老饕們紛紛喊1神物「酸菜」。（示意圖／翻攝三商巧福臉書）
▲有網友好奇「三商巧福最強的品項是啥」，貼文一出，答案竟然不是牛肉麵，老饕們紛紛喊1神物「酸菜」。（示意圖／翻攝三商巧福臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-01 09:15:42

香氣四溢、Q彈有勁的牛肉麵是許多台灣人的最愛，其中知名牛肉麵連鎖店「三商巧福」更是不少人心目中的牛肉麵霸主；對此，就有網友好奇「三商巧福最強的品項是啥」，貼文一出，答案竟然不是牛肉麵，老饕們紛紛喊1神物「酸菜」，大讚「真的頂」、「絕對第一」。

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該名網友在PTT以「三商巧福第二頂的是什麼？」為題發文，表示他認為三商巧福第一頂的是牛肉麵，「比三商巧福還難吃的牛肉麵沒有賣的資格，那麼問題來了，那三商巧福第二頂的食物是什麼，是紅燒排骨飯嗎」？

▲原PO好奇「三商巧福最強的品項是啥」，貼文一出，答案竟然不是牛肉麵，老饕們紛紛喊1物「酸菜」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲原PO好奇「三商巧福最強的品項是啥」，貼文一出，答案竟然不是牛肉麵，老饕們紛紛喊1物「酸菜」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
貼文一出，「酸菜」被最多網友稱讚，「第一酸菜，第二炸豬排」、「酸菜」、「第二牛肉麵，第一還是酸菜」、「酸菜一票」、「大家的主食的是酸菜」、「被牛肉麵耽誤的酸菜」、「認真說三商的酸菜真的頂」、「第一絕對是酸菜」、「酸菜品管還不錯，重點是不用另外加價」、「三商應該要賣酸菜包 ，一定紅」、「就賣酸菜跟辣豆瓣醬就好了」、「牛肉麵不是拿來配酸菜的嗎」、「酸菜第一頂」。

但也有網友表示，「皮蛋豆腐」、「喜歡泡菜，甜甜的不酸」、「三商小菜都不錯吧，豬頭皮、牛蒡絲、燙青菜」、「小菜我喜歡皮蛋豆腐、豬耳絲、油菜」、「怎麼沒有人推炸雞腿，超好吃的」、「牛肉炸醬麵還不錯大碗吃得飽」。（編輯：郭佩蓉）

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