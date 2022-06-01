環保至上！新加坡推「尿液污水釀啤酒」 網驚：不可思議
新加坡因為國土面積小，水源頭又來自鄰近國家，過去都要仰賴向他國買水，因此在1972年開始考慮使用再生水。而日前獅城一間啤酒廠就利用汙水轉化成酒精飲料，被稱作是「最環保的啤酒」。
根據外媒報導，這一款啤酒名稱叫做「NEWBrew」，由於製造啤酒過程需要大量的水，為了提高民眾對於水資源的珍惜、增加缺水的危機意識，酒廠回收汙水以及尿液，透過層層精密的過濾並泵入新加坡的供水系統，再經過嚴格的測試確認這些水已可安全食用，並轉化成「超淨水」之後，最後才用來製造出95%的熱帶金色麥芽酒。
而在上個月NEWBrew系列啤酒由新加坡國家水務局PUB聯合和當地精釀啤酒廠 Brewerkz，在新加坡國際水週（Singapore International Water Week，SIWW）的活動期間共同推出。令人眼睛為之一亮的是，乾淨的新生水並不會影響飲料中的麥芽、啤酒花以及酵母菌株散發出來的味道。
事實上國外也有不少已廢水轉釀啤酒的經驗，荷蘭在2016年就曾經用收集來的雨水製造出一款2歐元的「天堂之水：金色代碼」啤酒。美國波士頓一間自來水公司曾經從受到汙染的河川取水用反滲透技術過濾後，送到當地的6個啤酒工廠釀製啤酒，而比利時一間大學亦在2015年與當地釀酒廠合作，回收尿液過濾後，經過標準的釀製工序，搖身一變成為「金色艾爾」啤酒受到大眾好評。網友們得知後都紛紛表示：「太不可思議了」、「挑戰內心的坎」、「想知道哪裡可以買？」、「環保再生升級」。（編輯：陳珮瑜）