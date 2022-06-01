50嵐停售什麼最可惜？「神級飲品」狂被喊：比珍奶更經典
在台灣，一天一杯手搖飲已經變成許多人不可或缺的日常，國內手搖飲料店選擇也相當多元，其中「50嵐」就是不少人的愛店，近日也有網友分享，50嵐有不少曾販售過，但現在停售的商品，並列出幾項舉例，貼文勾起不少人的回憶，紛紛發表想法。
原PO在Dcard發文表示，「還記得學生時期曾在50嵐打工，那時的50嵐還是手搖飲中價位比較高檔的，後來選擇變多了，各家喝來喝去，有一天突然發現50嵐下架了好多品項」，像是冬天很適合喝的「黑糖系列」、夏天喝超讚的「愛玉冰茶」、不少飲料都會放入，有畫龍點睛效果的「梅子」、以及青茶+芒果冰淇淋的「芒果青」。
除了上述外，原PO也好奇「大家還有什麼遺珠？或是其他牌子的也可以」，不少網友也留言「仙草奶凍！國小的時候超愛喝」、「不能忘記粉條吧！小時候喝了超喜歡，才剛愛上就下架了嗚嗚」、「很少喝50嵐，原來還有買過愛玉跟黑糖」、「黑糖有印象，真的好香甜」、「好喜歡8冰綠裡面的梅子」、「少了梅子真的有差」。
不過，令眾人感到最懷念的還是「芒果青」，「真的好希望芒果青回歸真的超好喝」、「芒果青真的是時代的眼淚」、「芒果青啊！只喝過一次，要再回購就沒了」、「芒果青有加冰淇淋在裡面又便宜」、「想不到芒果青勾起這麼多人的認同」。
事實上，針對大家敲碗回歸的芒果青，過去也有前員工透露，「之前在50嵐做過四年，芒果青的冰淇淋是杜老爺的芒果冰淇淋，然後去50嵐點青茶，再回家自己挖冰淇淋就可以還原芒果青」。（編輯：張志浩）