買「極品1水果」回家親手處理！他省小錢卻崩潰：超後悔
台灣過去擁有「水果王國」的盛名，一年四季都會有不同的水果產出，更常外銷國外拓展口碑。近期就有民眾到市場買了「極品1水果」回家，但選擇親手處理省小錢的結果卻讓他超後悔，畫面曝光也引起網友討論。
原PO在臉書《爆廢公社二館》上發文提到，自己到市場買了整顆「波羅蜜」回家，想讓一家大小品嚐，然而開始親手處理後卻讓他開始哀嘆「沒事買這個回來做賤自己，幹嘛不花80塊買一小盒現成處理完的就好呢！糟蹋自己會而已」。
不少過來人看完也紛紛苦笑「波羅蜜，超難切，裡面就跟橡膠一樣」、「前陣子摘一顆回來打開就覺得造孽啊，但自己撥比較有成就感啊」、「超難切又很黏，切一顆，幾乎快廢一把刀」。
另外也有不少網友讚嘆「現撥的才好吃，而且買外面處理好的沒有籽可以煮湯」、「這超好吃，它的籽也很好吃」、「小時候家人都拿來煮湯！籽也可以一起煮！懷念的味道」、「原來波羅蜜這麼難處理」。
根據《農糧署》資料顯示，波羅蜜在台灣的花蓮、台東、雲林縣內皆有生產，每年產期從3月至11月，內涵褐色且特異芳香之果肉，種子可達44~180粒之多，常常被做成甜湯、沙拉，而種子也可去皮後煮成蜜果子排骨湯食用，相當美味。（編輯：潘毅）