肉量飆破2公斤！火鍋外帶防疫餐賣爆　加3元多3份肉盤

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日前推出「外帶超多多」防疫套餐，主餐可以從美國牛腹肉／活力梅花豬／活力培根豬／無骨鮮雞腿／白蝦／蛤蜊／巴沙魚片等品項中任選搭配八款（每款200公克），而且套餐中的「季節時蔬」與「火鍋料拼盤」，也可以換成主餐肉盤，加總上看2公斤肉量的超狂套餐組合，下殺49折只要999元（原價2038元），「肉量炸裂」卻千元有找瞬間賣爆；週末還曾經出現消費者訂餐後需三小時才能取餐的盛況，門店大爆單。
6/1歡慶肉多多火鍋桃園中華店開幕，6/1至6/30整個6月全台門店再加碼「加1元多1件」，「外帶超多多」套餐一樣自取只要999元，現場還可以加3元多3份肉盤（每份套餐限加購三份肉盤），等於又多了一斤肉肉，還可以保留「季節時蔬」與「火鍋料拼盤」。如果把菜盤梭哈全換成肉盤，一次超狂吃爆2.6公斤巨量肉肉，每人還只要平均125元起，不嗑怎麼對得起用心防疫的自己。
針對小家庭或少人數用餐的需求，肉多多火鍋也特別推出雙人餐（399元）和四人餐（699元）的組合，同樣適用「加1元多1件」的期間限定優惠（每份套餐限加購一份），居家防疫不出遊也能報復性嗑肉。
乾杯超市挺全民防疫，也推出「和牛大份量」低價支援老饕們，黑毛屋本家「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」有4款和牛鍋物組合可選，主打800g大份量的日本和牛，涮涮鍋或壽喜燒下殺最低42折好滿足！6/5前「和牛福袋」，主打澳洲和牛8-9級肋眼牛排或日本和牛上等牛排，一次集結6款不同高品質肉品，也有最低56折優惠，還享有免運宅配到府。
位於微風南山47樓的和牛燒肉懷石「和牛47」，推出季節限定「夏雅套餐」與「夏陽套餐」，其中「生牛肉三種盛合」以海島潛水為主題，首次結合海鮮料理與頂級生牛肉；「本日嚴選三拼」採日本和牛側腹肉部位「笹肉」、「牛舌蔥捲」，7分熟澳洲和牛「貝身肉」搭配鱈場蟹肉白醬，風味昇華。
搶攻外帶商機，即日起開放「極選A5日本菲力三明治」、「頂級A5和牛沙朗三明治」、「伊比利Bellota豬排三明治」三款三明治供外帶，售價580元~1,680元，還有「日本和牛A5菲力牛排」、「澳洲羅賓島和牛9+肋眼牛排」兩款現烤燒物幫民眾烤好裝盒，售價2,450~3,500元，共五款餐點消費者可以直接在inline平台上訂購，愛吃和牛的饕客絕不能錯過！
王品旗下3大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「最肉」、「肉次方」，推出漢堡排丼、醬燒牛肉焦糖吐司等新菜色，幫大家把外帶便當變得更好吃！
今年4月才開幕、主打頂級肉品的「最肉」燒肉餐酒館，全新「澳洲和牛饕客餐盒」選用澳洲M8+等級和牛橫膈膜Q彈有勁，搭配台灣冠軍馥米與5品烤季節時蔬、4品漬物小菜，飽足感超高，6/30前外帶6個燒肉餐盒，還送炙燒厚切雞腿丼一個（價值190元）。
端午連假方便大家在家歡聚，王品再推出包含日本和牛、澳洲和牛、美國濕式熟成肋眼牛排等豐富肉品的多款生鮮烤肉組，6/30前到「Oh my!原燒」外帶烤肉組享9折優惠，還能以銅版價加購牛五花；到「肉次方」外帶2組燒肉組，即贈戰斧豬排一份（價值238元）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。