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肉量飆破2公斤！火鍋外帶防疫餐賣爆　加3元多3份肉盤

▲肉多多火鍋防疫套餐「外帶超多多」下殺49折再加碼，加3元多3份肉盤！肉量總重最高達2.6公斤。乾杯超市主打划算「和牛大份量」免運防疫箱及「和牛福袋」；王品則有全新外帶燒肉便當及端午生鮮烤肉組優惠。（圖／樂多多集團提供）
▲肉多多火鍋防疫套餐「外帶超多多」下殺49折再加碼，加3元多3份肉盤！肉量總重最高達2.6公斤。乾杯超市主打划算「和牛大份量」免運防疫箱及「和牛福袋」；王品則有全新外帶燒肉便當及端午生鮮烤肉組優惠。（圖／樂多多集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-01 14:35:02

本土疫情延燒，餐飲業紛紛推出外帶外送優惠搶救業績，肉多多火鍋日前推出防疫套餐「外帶超多多」不只下殺49折，肉量上看2公斤只要999元，「肉量炸裂」卻千元有找瞬間賣爆。6月全台門店再加碼「加1元多1件」，現場可以加3元多3份肉盤！不用菜盤換肉就輕鬆飆破2.2公斤肉量，1招分享加肉秘訣，更可吃爆2.6公斤巨量肉肉。乾杯超市有划算「和牛大份量」免運防疫箱及「和牛福袋」挺全民；王品則推全新外帶燒肉便當及端午生鮮烤肉組優惠。

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受疫情影響，大家害怕在餐廳內用讓餐飲業實在苦不堪言，為了自救努力開發外帶外送市場，連美食優惠也是祭出前所未有的破盤好康。主打大份量肉盤的肉多多火鍋，餵飽饕客不手軟，因疫情開發的防疫套餐根本放大絕，切出海量肉肉完全沒在客氣。

▲肉多多火鍋放大絕，超狂外帶防疫家庭餐跟疫情拚了。（圖／樂多多集團提供）
▲肉多多火鍋放大絕，超狂外帶防疫家庭餐跟疫情拚了。（圖／樂多多集團提供）
日前推出「外帶超多多」防疫套餐，主餐可以從美國牛腹肉／活力梅花豬／活力培根豬／無骨鮮雞腿／白蝦／蛤蜊／巴沙魚片等品項中任選搭配八款（每款200公克），而且套餐中的「季節時蔬」與「火鍋料拼盤」，也可以換成主餐肉盤，加總上看2公斤肉量的超狂套餐組合，下殺49折只要999元（原價2038元），「肉量炸裂」卻千元有找瞬間賣爆；週末還曾經出現消費者訂餐後需三小時才能取餐的盛況，門店大爆單。

▲疫情期間「外帶超多多」套餐業績開出紅盤，業者再加碼加3元多3份肉盤，爽吃巨量肉肉。（圖／樂多多集團提供）
▲疫情期間「外帶超多多」套餐業績開出紅盤，業者再加碼加3元多3份肉盤，爽吃巨量肉肉。（圖／樂多多集團提供）
6/1歡慶肉多多火鍋桃園中華店開幕，6/1至6/30整個6月全台門店再加碼「加1元多1件」，「外帶超多多」套餐一樣自取只要999元，現場還可以加3元多3份肉盤（每份套餐限加購三份肉盤），等於又多了一斤肉肉，還可以保留「季節時蔬」與「火鍋料拼盤」。如果把菜盤梭哈全換成肉盤，一次超狂吃爆2.6公斤巨量肉肉，每人還只要平均125元起，不嗑怎麼對得起用心防疫的自己。

針對小家庭或少人數用餐的需求，肉多多火鍋也特別推出雙人餐（399元）和四人餐（699元）的組合，同樣適用「加1元多1件」的期間限定優惠（每份套餐限加購一份），居家防疫不出遊也能報復性嗑肉。

▲「黑毛屋日本A5和牛涮涮鍋雙人禮盒」2,799元。（圖／乾杯集團提供）
▲「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」最划算的日本A5和牛800g，搭配湯底醬汁或烏龍麵，四人份2,588元（43折，原價5,996元），人均只要647元，（每款限量100組）。（圖／乾杯集團提供）
乾杯超市挺全民防疫，也推出「和牛大份量」低價支援老饕們，黑毛屋本家「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」有4款和牛鍋物組合可選，主打800g大份量的日本和牛，涮涮鍋或壽喜燒下殺最低42折好滿足！6/5前「和牛福袋」，主打澳洲和牛8-9級肋眼牛排或日本和牛上等牛排，一次集結6款不同高品質肉品，也有最低56折優惠，還享有免運宅配到府。

▲和牛47全新「夏雅套餐」，馬頭魚捲、鱈場蟹貝身肉初豪華登場。（圖／乾杯集團提供）
▲和牛47全新「夏雅套餐」，馬頭魚捲、鱈場蟹貝身肉初豪華登場。（圖／乾杯集團提供）
位於微風南山47樓的和牛燒肉懷石「和牛47」，推出季節限定「夏雅套餐」與「夏陽套餐」，其中「生牛肉三種盛合」以海島潛水為主題，首次結合海鮮料理與頂級生牛肉；「本日嚴選三拼」採日本和牛側腹肉部位「笹肉」、「牛舌蔥捲」，7分熟澳洲和牛「貝身肉」搭配鱈場蟹肉白醬，風味昇華。

▲「和牛47」於inline平台上推出五款外帶餐點，三明治售價580元～1,680元；現烤燒物售價2,450～3,500元。（圖／乾杯集團提供）
▲「和牛47」於inline平台上推出五款外帶餐點，三明治售價580元～1,680元；現烤燒物售價2,450～3,500元。（圖／乾杯集團提供）
搶攻外帶商機，即日起開放「極選A5日本菲力三明治」、「頂級A5和牛沙朗三明治」、「伊比利Bellota豬排三明治」三款三明治供外帶，售價580元~1,680元，還有「日本和牛A5菲力牛排」、「澳洲羅賓島和牛9+肋眼牛排」兩款現烤燒物幫民眾烤好裝盒，售價2,450~3,500元，共五款餐點消費者可以直接在inline平台上訂購，愛吃和牛的饕客絕不能錯過！

▲肉次方「全明星燒肉分享組」總重超過1.1公斤大肉量，適合2-3人享用，組合包含6.3盎司、比臉大的美國濕式熟成肋眼牛排，特選牛舌、帶骨牛小排、玉米筍、杏鮑菇等烤物野菜，另附上燒肉百搭神物蔥鹽與泡菜。（圖／王品提供）
▲肉次方「全明星燒肉分享組」總重超過1.1公斤大肉量，適合2-3人享用，組合包含6.3盎司、比臉大的美國濕式熟成肋眼牛排，特選牛舌、帶骨牛小排、玉米筍、杏鮑菇等烤物野菜，另附上燒肉百搭神物蔥鹽與泡菜。（圖／王品提供）
王品旗下3大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「最肉」、「肉次方」，推出漢堡排丼、醬燒牛肉焦糖吐司等新菜色，幫大家把外帶便當變得更好吃！

今年4月才開幕、主打頂級肉品的「最肉」燒肉餐酒館，全新「澳洲和牛饕客餐盒」選用澳洲M8+等級和牛橫膈膜Q彈有勁，搭配台灣冠軍馥米與5品烤季節時蔬、4品漬物小菜，飽足感超高，6/30前外帶6個燒肉餐盒，還送炙燒厚切雞腿丼一個（價值190元）。

端午連假方便大家在家歡聚，王品再推出包含日本和牛、澳洲和牛、美國濕式熟成肋眼牛排等豐富肉品的多款生鮮烤肉組，6/30前到「Oh my!原燒」外帶烤肉組享9折優惠，還能以銅版價加購牛五花；到「肉次方」外帶2組燒肉組，即贈戰斧豬排一份（價值238元）。

▲「Oh my!原燒」貼心規劃雙人、四人分享餐，可依人數任選「漢堡排丼」、「炙燒骰子牛丼」等8款主餐。（圖／王品提供）
▲「Oh my!原燒」貼心規劃雙人、四人分享餐，可依人數任選「漢堡排丼」、「炙燒骰子牛丼」等8款主餐。（圖／王品提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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