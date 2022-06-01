被老公耽誤的「美女水電」！她洗冷氣秀超強技術 眾讚翻
台灣的夏天來臨了，炎熱的太陽與難受的高溫，讓不少人在家中都已經重新開啟冷氣，不過由於冷氣屬於季節性的家電，因此若長期未使用，累積的髒污也會讓其效能降低，而近日也有網友分享，自己的老婆每年都會用高超技術拆洗冷氣，眾人看了也大讚羨慕，並分享洗冷氣的要點。
一名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文提及，「老婆說這樣才是清潔冷氣！怎麼可以只洗濾網呢？」只見附圖中，女主角親爬上樓梯拆解冷氣，且不只將一般來人都會拆的濾網拿下，還一步步將各層零件都取下，並帶至浴室沖洗，眼前場景讓原PO讚嘆「難怪每年冷氣都像新的」，並比喻老婆是「被老公耽誤的美女水電」。
貼文曝光後掀起熱議，網友紛紛留言「好羨慕～這樣的老婆是哪裡找的」、「拜託千萬不要給我老公看到，會被比較哈哈」、「我家也是這樣洗，但都是老婆吩咐我做」、「明天有空能請妳老婆來洗冷氣嗎」、「確定不是在找私房錢嗎」、「高手啊」、「厲害，連排水槽都拆下來了」。
此外，除了女主角高超技藝外，網友也討論洗冷氣的要點「貫流風扇才是重點清理對象」、「最主要好像是裡面那根風鼓」、「風鼓跟蒸發器洗乾淨很重要」、「還是要請人定期拆洗，才是真的洗乾淨，這樣只是洗了前面的殼」、「真的是要洗那隻風鼓才是重點，花了兩次錢才知道只洗濾網真的沒用」。（編輯：張志浩）