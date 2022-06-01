女嘆工作13年「薪水只多1千」！眾見行業認了：心態要對
上班族努力工作，為的就是爭取加薪機會，提升日常生活的品質。不過就有位女網友感慨，自己出社會13年來「薪水只多1千」，而行業別曝光也被過來人建議「心態要對」。
一位網友在論壇Dcard上發文訴苦「本身工作經歷已12-13年左右，從行政，到業務，也創過業，第一份正職工作當行政3年，剛開始26k，到離職時爬到32k，隨後轉職當業務」。
原PO在轉當業務的前六年，每年都能拚出年薪70萬的不錯成績，存夠款後也決心創業，但又不幸遇到疫情，在收支勉強打平時選擇收起來。
目前原PO又回到老本行當業務，底薪為33K，績效獎金另計，但也開始感慨「努力工作了十幾年，薪水還是這樣而已，只比剛畢業的第一份工作高了1千元，便會覺得有點無力」。
看完詳細經過後，不少過來人也紛紛給予建言「業務性質不本來就底薪低嗎？獎金加加下去都不知道贏人家多少了」、「業務也有分產業，高收入的業務要付出的努力是相對的」、「有業務的底子就贏過不少人了」、「業務性質工作，32K保底已經很不錯了，除非這間公司是挖你帶客戶過去，那就另當別論」、「業務的工作性質就是這樣，不要看底薪哀嘆，心態要對」。（編輯：潘毅）