COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

女嘆工作13年「薪水只多1千」！眾見行業認了：心態要對

▲就有位女網友感慨，自己出社會13年來「薪水只多1千」，而行業別曝光也被過來人建議「心態要對」。（圖／取自pexels）
▲就有位女網友感慨，自己出社會13年來「薪水只多1千」，而行業別曝光也被過來人建議「心態要對」。（圖／取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-01 11:44:05

上班族努力工作，為的就是爭取加薪機會，提升日常生活的品質。不過就有位女網友感慨，自己出社會13年來「薪水只多1千」，而行業別曝光也被過來人建議「心態要對」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位網友在論壇Dcard上發文訴苦「本身工作經歷已12-13年左右，從行政，到業務，也創過業，第一份正職工作當行政3年，剛開始26k，到離職時爬到32k，隨後轉職當業務」。

原PO在轉當業務的前六年，每年都能拚出年薪70萬的不錯成績，存夠款後也決心創業，但又不幸遇到疫情，在收支勉強打平時選擇收起來。

▲多數網友選擇生活品質勝過薪水。（示意圖／取自unsplash）
▲多數過來人認為，原PO從事業務，就不該以底薪作為衡量自己價值的標準。（示意圖／取自unsplash）
目前原PO又回到老本行當業務，底薪為33K，績效獎金另計，但也開始感慨「努力工作了十幾年，薪水還是這樣而已，只比剛畢業的第一份工作高了1千元，便會覺得有點無力」。

看完詳細經過後，不少過來人也紛紛給予建言「業務性質不本來就底薪低嗎？獎金加加下去都不知道贏人家多少了」、「業務也有分產業，高收入的業務要付出的努力是相對的」、「有業務的底子就贏過不少人了」、「業務性質工作，32K保底已經很不錯了，除非這間公司是挖你帶客戶過去，那就另當別論」、「業務的工作性質就是這樣，不要看底薪哀嘆，心態要對」。（編輯：潘毅）
 

男工作很拚仍被嫌「不夠積極」！主管約談揭真相：觀感差

34歲主廚年薪百萬！曖昧女秒列「7大鐵則」：做到才交往

買「極品1水果」回家親手處理！他省小錢卻崩潰：超後悔

OL沒犯錯卻被罵爆！老闆搬「職場哲學」私了：只好委屈妳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀