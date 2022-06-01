外送揪男友偷吃！她單靠「1線索」化身柯南：小三現形了
外送平台近年崛起，只要用手機一點，美味食物就會送上家門，但也因此衍伸不少戲劇性的狀況。就有女網友靠著外送APP，找出男友偷吃出軌的證據，詳細經過也引發討論。
一名女網友在論壇Dcard上發文提到，自己平時都跟男友使用同一個外送平台的帳號，節省外送費用。不過有一天原PO發現歷史訂單中出現位於新北市的多筆訂單，但自己與男友都並非新北人，她便向男友提出疑問。而男友聽完後，也辯稱是住新北的同事也共用帳號、節省會員費，才出現這狀況。
不過後來原PO意外找到男友的一位女同事，曾在聖誕節點了某間位於新北市的鹽酥雞，還標記了男方IG，而在外送平台的歷史訂單也好巧不巧，在聖誕節點了同樣的餐點，讓原PO立刻驚覺「原來聖誕節當天男友是和這位女同事一起度過的」。
原PO也回憶起聖誕節當天細節「那天男友明明是晚班，卻在早上傳訊息給她，還解釋說只是比較早起，結果其實是早班，下班就去女同事家吃雞（鹹酥雞）啦」，後續她也曬出這些證據，而男友仍辯稱跟女同事僅是朋友，雙方也因此不歡而散分手。
詳細經過曝光後，隨即有不少網友驚呼「女友認真起來都是柯南」、「男方也滿扯的，都知道跟女友共用外送平台，還送餐給小三」、「學到一招，馬上跟男友共用外送會員」、「這根本沒再藏的意思吧」。（編輯：潘毅）