低薪好痛苦！他抖20年前「老媽月薪」嘆：現代人怎麼活的

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原PO也透露「我媽沒有高學歷，就普普通通的五專畢業，也沒有大學學歷，只是安分的做了幾年百貨公司，從櫃檯小姐當到樓管就有那樣的薪水」，對比現況，應該能映照出現在台灣薪資層面的問題。
貼文一出，網友紛紛留言「我20年前的薪水，跟現在差不多」、「40年前我媽高中畢業直接去當櫃姐，當時每個月就36k了，比我第一份工作的35k還高」、「20年前百貨公司確實挺賺的，因為對於台灣來說是新產業，沒什麼競爭對手」、「以前薪資落差大，物價跟房價都便宜」、「現在的產業結構也變了，以前一堆國高中畢業去做生意就賺很快，現在不唸到大學沒人要雇用你」。
此外也有網友直言「怎麼不說現在科技業一堆剛畢業起薪8萬，我爸剛出社會一個月才5000」，對此原PO則表示，「我媽是個案沒錯，但不要拿專挑高學歷的科技業來比，你們可能四大畢業或有留學經歷，早就是人生勝利組，那起薪高也不意外，但那絕對不是多數，有科技業拉高平均數也不能反應現實中的情況」。
事實上，根據我國主計總處近日公布，2022年第1季，台灣全體受僱員工實質經常性薪資4萬1670元，年減0.1%，6年以來首度落入負成長，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，實質總薪資6萬4929 元，僅年增 0.22%，增幅也是 3 年來最少。（編輯：張志浩）