市場叫賣「道地南部粽」！北部老闆多放1配料 他氣炸了
一年一度的端午節即將到來，其中吃粽子更對多數人來說是必做事項。不過就有位北部網友在市場聽到老闆叫賣「南部粽」，更標榜裡面有放「道地1配料」，卻讓他相當氣憤直呼：忍不住了。
有網友在臉書《爆廢公社》上提到，自己今天到市場買東西，聽到一攤位老闆叫賣「來喔，南部粽，包的是花生香菇菜脯，一樣都不少，道地南部粽喔」，而原PO一聽完立刻在內心中大肆吐槽「聽到菜脯我才忍不住了埋怨，這些號稱南部粽的假南部粽，難怪我在北部這麼多年都吃不到一個讓我覺得及格的南部粽」。
原PO隨後也感慨「我知道現在物價高漲，住在北部也有自知，但我也願意花上一顆七八十甚至一百，也希望吃到道地的南部粽，而實在不想吃一顆四、五十的營養不良假南部粽，後來我也心死了，想吃道地南部粽只能網購真的南部寄出的知名南部粽，但冷凍宅配再自己蒸熱實在沒有現吃的好吃，而且常常沒有搭配的南部醬油及花生粉」。
貼文曝光後立刻有部分網友共鳴回應「其實現在北部粽也很多沒菜脯了，因為太鹹了，漸漸被淘汰了」、「我算半個台南人，南部粽其實什麼都有包，北部粽米炒半熟調味，再用蒸的，南部粽一定是生米包好用煮的，所以包什麼不重要」、「吃了一輩子的南部粽，還真沒吃過加菜脯的南部粽」、「第一次聽到肉粽加菜脯的...我南部住30幾年長知識了」、「南部粽就是要花生粉+南部好吃油膏」。（編輯：潘毅）