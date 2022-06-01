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買東西結帳「1觀念」超無腦！全場無奈搖頭：這種人一堆

▲許多人有時會到菜市場、路邊攤購物，對此有網友就分享，自己家人在這些店結帳時，總有一種偏差觀念。（示意圖／取自unsplash）
▲許多人有時會到菜市場、路邊攤購物，對此有網友就分享，自己家人在這些店結帳時，總有一種偏差觀念。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-01 17:06:14

為了補足生活各項物資，許多人每天除了到超商、超市等地購物外，難免有時也會到菜市場、路邊攤購物，對此有網友就分享，他的家人們若遇到購物價格不是整數，尾數「有零頭」時，老闆不主動將零頭去除，就會下意識認為對方「很摳」，貼文引發熱議。

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一名女網友在PTT發文表示，「最近我家人去買水果，買了83元，然後老闆找17元，我家人卻說那老闆很摳」起初原PO還聽不懂，認為「都知道老闆很摳，那我們為什麼還去買?」不過家人卻表示「因為他們家比較便宜，別的店都比較貴」。

▲網友曝光老闆如何用各種方法，降低員工的薪水。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO納悶，為何家人們都有「店家應該去零頭」的觀念，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
原PO更加納悶，結果男友才解釋「生意做那麼大，連個3元都要計較，要是某某家的老闆的話，就直接算80元了」，原PO無法接受這樣的說法，於是和男友展開一連串辯駁，事後她強調「雖然我有時也有遇過，結帳時自己把零頭去掉的老闆，心裡確實也會覺得有種老闆人不錯的感覺，但老闆沒把零頭去掉，也是應該的吧，人家是做生意的，憑甚麼要人家去零頭，但家人就是無法接受這想法」。

貼文一出，網友紛紛留言「要別人識相點， 通常都是自我中心」、「把別人善意當作理所當然的人實在有夠討厭」、「這種人很多啊，我們做生意的也是無奈」、「老闆一天少賺一個便當錢，一個月也是很可觀的數字」、「水果行我不知道，但是有些東西真的就是賺沒幾個錢的」、「這種價值觀真的很偏差，偏偏一堆人都抱著這種想法消費」、「去零頭是情份，不去是本份」。（編輯：張志浩）

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