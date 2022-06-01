COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

當保全不比主管差？科大男曝「極樂現況」：少走40年彎路

▲有男網友表示，自己目前從事保全工作，更認為工作待遇媲美外面公司的主管階層。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有男網友表示，自己目前從事保全工作，更認為工作待遇媲美外面公司的主管階層。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-01 17:08:43

能找到一份「錢多、事少、離家近」的工作，幾乎是所有上班族的夢想。就有位科大男網友表示，自己現在從事保全工作，更認為工作待遇媲美外面公司的主管階層，細節曝光也引發關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在論壇Dcard上發文提到「當保全你會發現簡直比任何工作還要爽，不說別的，辦公室、飲水機、空調都是獨立的，還有監視器，這個配置在外面公司至少也要主管級別才能有的！」

▲社區或公共場所的保全在疫情期間，也多了幫忙訪客量體溫、提醒戴上口罩等雜項工作。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝unsplash）
▲有其他網友也發現，自己工作地點的保全有年輕化的趨勢。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝unsplash）
隨後原PO也補充，其實自已買房後，就應徵了自家住所當保全，「下樓就上班，自己家自己守，更放心！每天開心上班快樂下班，沒有職場爾虞我詐沒有工作壓力，這不就是人上班的終極目標嗎？我來當保全至少少走40年彎路！」

工作現況曝光後，隨即有不少網友認同「你這樣還真的是事少離家近呢」、「其實對沒什麼追求的人來說，這種配置還蠻好的，做到退休也不是不行，不過久了應該會無聊吧」、「這樣的待遇配置爽歸爽，但記得45K差不多就是天花板了」、「已有房子的話當保全其實還真不錯，我以前也當過保全打工，真的滿涼的」、「我在醫院工作發現最近的保全有越來越年輕的趨勢，一問之下發現他們起薪都有45k，如果輪夜班還會有津貼說實話挺不錯的欸」。（編輯：潘毅）

OL沒犯錯卻被罵爆！老闆搬「職場哲學」私了：只好委屈妳

女嘆工作13年「薪水只多1千」！眾見行業認了：心態要對

34歲主廚年薪百萬！曖昧女秒列「7大鐵則」：做到才交往

清粥小菜少少夾！她被收110嚇壞　眾見「這1片」卻喊合理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀