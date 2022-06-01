當保全不比主管差？科大男曝「極樂現況」：少走40年彎路
能找到一份「錢多、事少、離家近」的工作，幾乎是所有上班族的夢想。就有位科大男網友表示，自己現在從事保全工作，更認為工作待遇媲美外面公司的主管階層，細節曝光也引發關注。
原PO在論壇Dcard上發文提到「當保全你會發現簡直比任何工作還要爽，不說別的，辦公室、飲水機、空調都是獨立的，還有監視器，這個配置在外面公司至少也要主管級別才能有的！」
隨後原PO也補充，其實自已買房後，就應徵了自家住所當保全，「下樓就上班，自己家自己守，更放心！每天開心上班快樂下班，沒有職場爾虞我詐沒有工作壓力，這不就是人上班的終極目標嗎？我來當保全至少少走40年彎路！」
工作現況曝光後，隨即有不少網友認同「你這樣還真的是事少離家近呢」、「其實對沒什麼追求的人來說，這種配置還蠻好的，做到退休也不是不行，不過久了應該會無聊吧」、「這樣的待遇配置爽歸爽，但記得45K差不多就是天花板了」、「已有房子的話當保全其實還真不錯，我以前也當過保全打工，真的滿涼的」、「我在醫院工作發現最近的保全有越來越年輕的趨勢，一問之下發現他們起薪都有45k，如果輪夜班還會有津貼說實話挺不錯的欸」。（編輯：潘毅）