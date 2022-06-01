無敵星星出來玩！飯店史上最優一泊二食 6月買1晚送1晚
新冠肺炎本土疫情延燒，五月全台確診人數攀升，好在疫苗接種率提升之下多半為輕症，飯店為禮遇療養康復的「無敵星星」，紛紛推出住房用餐好康，台北晶華酒店祭出史上最優一泊二食，專案兩人成行、每房4,999元起，內含價值4,972元的柏麗廳雙人自助晚餐及早餐吃到飽；端午連假至六月底，不受身份限制套房買一晚送一晚，四人入住三天兩夜萬元有找。
為迎接「無敵金星」康復者釋放壓力、療癒心靈，台北晶華酒店即日起至6/30推出「元氣回歸-康復者假期」一泊二食住房專案，專案兩人成行、每房4,999元起，內含價值4,972元的柏麗廳雙人自助晚餐及早餐。訂房加購高鐵除了再享全台最低7折獨家優惠外，每房還能加碼再贈精選紅酒乙瓶，（僅需出示數位新冠病毒健康證明等相關證明）。不只可自由使用飯店內的露天泳池、三溫暖、健身房等休閒設施，晚間還能在全台北市唯一的池畔星空電影院，觀賞每日精選電影。
為鼓勵消費者走出家門散散心，台北晶華酒店於端午連假即日起至六月底，不受身份限制套房買一晚送一晚，兩人成行、入住套房三天兩夜，加碼再贈兩日柏麗廳早餐，而且兩位12歲以下孩童免費入住（含早餐），總共四人入住三天兩夜最低只要8,199元起萬元有找。
義大皇家酒店即日起至6/30推出「無敵星星粗乃玩」專案，無敵星星痊癒者本人出示數位新冠病毒健康證明，或健保快易通APP中健康存摺記載已康復等的相關證明，只要4,500元就能於週日至週五（6/3端午節不適用），入住原價破萬的豪華客房一晚，而且一次享有自助式早、晚餐二客美食吃到飽；若有家人同行，每加一位大人再加價1,500元，並升等至有二張中床的雅緻家庭房。同時享受飯店內戶外戲水池、室內水療館、三溫暖與健身房等休閒設施，還可以免費搭乘摩天輪。
※【NOWnews 今日新聞
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