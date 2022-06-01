COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

無敵星星出來玩！飯店史上最優一泊二食　6月買1晚送1晚

▲無敵星星出來玩！飯店禮遇確診康復者推出住房用餐好康，台北晶華酒店祭出史上最優一泊二食，專案兩人成行、每房4,999元起，內含價值4,972元的柏麗廳雙人自助晚餐及早餐。（圖／台北晶華酒店提供）
▲無敵星星出來玩！飯店禮遇確診康復者推出住房用餐好康，台北晶華酒店祭出史上最優一泊二食，專案兩人成行、每房4,999元起，內含價值4,972元的柏麗廳雙人自助晚餐及早餐。（圖／台北晶華酒店提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-01 19:35:52

新冠肺炎本土疫情延燒，五月全台確診人數攀升，好在疫苗接種率提升之下多半為輕症，飯店為禮遇療養康復的「無敵星星」，紛紛推出住房用餐好康，台北晶華酒店祭出史上最優一泊二食，專案兩人成行、每房4,999元起，內含價值4,972元的柏麗廳雙人自助晚餐及早餐吃到飽；端午連假至六月底，不受身份限制套房買一晚送一晚，四人入住三天兩夜萬元有找。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲人氣柏麗廳自助餐，入住直接享用晚餐及早餐。（圖／台北晶華酒店提供）
▲人氣柏麗廳自助餐，入住直接享用晚餐及早餐。（圖／台北晶華酒店提供）
為迎接「無敵金星」康復者釋放壓力、療癒心靈，台北晶華酒店即日起至6/30推出「元氣回歸-康復者假期」一泊二食住房專案，專案兩人成行、每房4,999元起，內含價值4,972元的柏麗廳雙人自助晚餐及早餐。訂房加購高鐵除了再享全台最低7折獨家優惠外，每房還能加碼再贈精選紅酒乙瓶，（僅需出示數位新冠病毒健康證明等相關證明）。不只可自由使用飯店內的露天泳池、三溫暖、健身房等休閒設施，晚間還能在全台北市唯一的池畔星空電影院，觀賞每日精選電影。

為鼓勵消費者走出家門散散心，台北晶華酒店於端午連假即日起至六月底，不受身份限制套房買一晚送一晚，兩人成行、入住套房三天兩夜，加碼再贈兩日柏麗廳早餐，而且兩位12歲以下孩童免費入住（含早餐），總共四人入住三天兩夜最低只要8,199元起萬元有找。

▲飯店內有內戶外戲水池、室內水療館、健身房等上千坪的休閒設施，讓無敵星星痊癒者解壓放鬆。（圖／義大世界提供）
▲飯店內有內戶外戲水池、室內水療館、健身房等上千坪的休閒設施，讓無敵星星痊癒者解壓放鬆。（圖／義大世界提供）
義大皇家酒店即日起至6/30推出「無敵星星粗乃玩」專案，無敵星星痊癒者本人出示數位新冠病毒健康證明，或健保快易通APP中健康存摺記載已康復等的相關證明，只要4,500元就能於週日至週五（6/3端午節不適用），入住原價破萬的豪華客房一晚，而且一次享有自助式早、晚餐二客美食吃到飽；若有家人同行，每加一位大人再加價1,500元，並升等至有二張中床的雅緻家庭房。同時享受飯店內戶外戲水池、室內水療館、三溫暖與健身房等休閒設施，還可以免費搭乘摩天輪。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

星巴克特大杯只有七分滿？內行識破「真相」：當然裝不滿

肉量飆破2公斤！火鍋外帶防疫餐賣爆　加3元多3份肉盤

孔子online在線等！台北孔廟「子曰開運錦囊」幫考生開運

寒居酒店加碼寵韭菜族！台股美股虧30%　2.3折升等總統房

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀