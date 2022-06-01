妹子用筆電養成「1習慣」！眾喊必須推廣：受害者很多了
近幾年來受到疫情影響，必須視訊會議以及視訊課程的機會大增，許多民眾也會使用筆電或是平板來進行。不過就有位女大生分享自己使用筆電養成了「1習慣」，讓不少網友大讚必須推廣「過去受害者很多了」。
原PO在論壇Dcard上發文提到「最近因爲疫情的緣故，應該有很多學校都在遠距上課吧？不知道大家是否也有開鏡頭恐懼症勒？最近的課都不太需要開鏡頭了，於是我就貼了一個可愛的貼紙，很好奇大家也會把鏡頭遮住嗎？」
貼文曝光後立刻有不少卡友回應「我都會貼住欸哈哈，如果不小心鏡頭打開真的尷尬死，貼住比較有安全感，如果需要開鏡頭的話再撕下來」、「我是貼Ok蹦，也蠻好撕的」、「我連手機的也貼起來，雙重保護好安心」、「看完黑鏡就會想貼起來」、「我會封鎖視訊使用權，但還是有貼起來」。
另外也有網友認為這項習慣必須推廣「一些人筆電放房間沒有在合起來的，像之前就有實況主這樣被駭換衣服的影片留出，所以我習慣貼紙膠帶」、「如果是另外裝的鏡頭，沒用時我也會把鏡頭轉向天花板」、「超重要，鏡頭沒用真的要蓋掉，看過很多受害者了」、「了解一點資安的都知道要貼，建議用N次貼這種的比較好撕黏，不會有殘膠也美觀」。（編輯：潘毅）