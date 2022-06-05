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新人員工總被罵到臭頭？她曝求生「2技巧」　眾讚超中肯

▲對於新進員工而言，為了保全自己的工作，除了要盡快適應公司環境和運作模式外，和同事、前輩們的相處更是格外重要。（示意圖／取自unsplash）
▲對於新進員工而言，為了保全自己的工作，除了要盡快適應公司環境和運作模式外，和同事、前輩們的相處更是格外重要。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-05 07:00:00

對於新進員工而言，為了保全自己的工作，除了要盡快適應公司環境和運作模式外，和同事、前輩們的相處更是格外重要，對此也有網友分享新人剛上手工作時，可以嘗試去做的小細節，貼文不僅讓許多人受益良多，更引起不少職場前輩的共鳴。

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原PO在Dcard以「給新人的一些建議」為題發文，首先提及「自己也曾是新人，被同事講過人身攻擊的話，犯錯後常認為自己才來不久，還需要適應，覺得老鳥很機車，直到工作累積很多經驗後，才發現新人時期是最容易被看不起，也最容易被栽贓的，所以新人要有『懂得提升自己的能力』的意識」。

接著原PO強調，新人進來是分擔大家的工作量，而不是一直把自己當作新人就可以不斷犯錯，想要大家體諒你不懂，成為你的工作保姆，那真的會很累，因此當前輩在傳授工作知識和流程時，「不要只顧著覺得老鳥很機車，先把每個步驟好好記在筆記本上，趕快把不懂的問出來並筆記下來不要擔心對方講太快或不會等你，你就是要叫他等你抄完！就算他跟你説不用記，也不要理他，反正就是記！有些老鳥雖然覺得等你很麻煩，但你不記，下次忘記怎麼做的時候，錯的是在於你，因為對方會認為他已經教過你了」。

▲網路調查辦公室最討人厭的10大行為，小心成為「地雷同事」不自知。（示意圖／取自pixabay）
▲面對資深員工的教導和傳授，原PO建議「勤做筆記」和「發問」是避免撞牆期的最佳方法。（示意圖／取自pixabay）
最後原PO也衷心呼籲「你今天是來工作的，不是來看臉色的，只要你把工作做好，時間內繳交，不要拖到人家的時間，減少錯誤率，職場上會順利很多的」。

貼文一出，網友紛紛留言「目前也是新人， 謝謝這篇文的鼓勵！真的很用心」、「推！看完有一些工作上的方向了」、「學會了，因為我是屬於會做筆記的那種，趁蜜月期的時候不懂就是問遇到的問題就是抄下來的那種」、「感謝原PO，最近工作上很多挫折，看完有更多想法了」。

此外也有其餘人提到「講得好，但對資深的而言，帶新人本來就是工作的一部分，雖然沒有寫在你的職責範圍」、「透過帶新人你可以重新審視自己的工作方式，以及效率是不是有可以改善的地方，所以兩方應該都要認真對待」、「同意這篇，其實很多時候都是新人跟老鳥求個互相包容」、「換個角度想，人生遇到的人都可能是你的貴人，因為每個人會的不一樣，所以老鳥新人應該都要多點包容心才對」。（編輯：張志浩）

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