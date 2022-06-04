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台灣啦啦隊太正！5大女神私下全脫了　她轉身狂露蜜桃臀

▲台灣不論是籃球或是棒球，都有充滿活力的啦啦隊成員應援，例如籃球聯盟就有Formosa Sexy以性感火辣舞聞名。（圖／翻攝formosasexytw IG）
▲台灣不論是籃球或是棒球，都有充滿活力的啦啦隊成員應援，例如籃球聯盟就有Formosa Sexy以性感火辣舞聞名。（圖／翻攝formosasexytw IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-04 09:27:41

現今不論是棒球隊或者是籃球隊，所屬的啦啦隊員加起來就有將近百位女孩，而她們經常在場上揮灑汗水，憑藉著甜美的笑容以及傲人的身材，除了球星在球場的表現外，啦啦隊女孩的應援肯定是球場的一大亮點。其中這幾年有些人退出，也有新血加入，啦啦隊成員都有所不同。《NOWnews》就來幫大家盤點5位今年人氣最夯的啦啦隊成員，有些可不只是啦啦隊身分，事業版圖跨及演藝圈，甚至推出個人寫真作品，火辣程度破表，都是大獲好評，快來看看有沒有你喜愛的啦啦隊成員工作以及私下的反差模樣！

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一、樂天桃猿隊/Yuri陳怡叡

26歲的啦啦隊女神「Yuri陳怡叡」過去曾經出演電影《刻在你心底的名字》、《哈囉少女》等作品，在過去就已經是備受關注的演員，後來加入啦啦隊後人氣更加火紅，憑藉姣好的外型，迅速在各大論團獲封「啦啦隊新一代女神」的稱號，過去她接受媒體訪問時也曾透露，希望未來有機會可以出演小清新的校園愛情劇，期許自己是個全方位發展的藝人。

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▲26歲的啦啦隊女神「Yuri陳怡叡」，長相甜美、身材姣好的她在啦啦隊成員中，人氣相當前排。（圖/陳怡叡IG）
二、Formosa Sexy、樂天桃猿隊/壯壯

壯壯2013年從節目《國光幫幫忙》助理主持入行，隨後2017年帶領啦啦隊到韓國，為征戰世界棒球經典賽得中華隊應援，一舉博得關注，獲封「台灣隊長」的稱號，目前為樂天桃猿、台新夢想家啦啦隊團長，屬於棒籃雙棲的啦啦隊成員，而她所領軍的Formosa Sexy，更是在P.LEAGUE+聯盟日前舉辦「最佳啦啦隊」票選活動中已超過5成的得票率拿下冠軍，博得滿堂彩。

對於許多人總是以為啦啦隊女孩只會裸露、賣騷等質疑，壯壯也表示「性感不等於賣騷」，透露自己加入Formosa Sexy前就知道，團隊就是以性感為特色，對她來說不僅是很大的挑戰，也是很棒的嘗試，「對於性感這兩個字，每一個人的解讀都不同，但在我們啦啦隊中『性感』代表『敬業』，這是我們工作的本份，除了舞蹈跳好，應援做好外，性感就是這個啦啦隊的宗旨」。

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▲台新夢想家啦啦隊團長壯壯，日前她所領軍的Formosa Sexy獲得聯盟最佳啦啦隊的殊榮。（圖/壯壯臉書）
三、樂天桃猿隊/林襄

林襄雖然身高較矮，但擁有傲人身材的她，三圍32E、24、33，另因長相神似高雄市議員黃捷，初期被封「兇板黃捷」一砲而紅，平常除了經營球團生活之外，也會參與許多綜藝節目的錄製，在5月時推出全新寫真書《與你襄愛》，內容許多大尺度的照片釋出之後，讓不少網友直呼「戀愛了！」、「史上最正啦啦隊成員好『襄』啊！」

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▲林襄近日推出自己第二本全新的寫真集，多張照片超吸眼球，人氣紅不讓。（圖/林襄IG、莉奈文創提供）
四、中信兄弟/峮峮

峮峮（吳函峮）2016年加入中信兄弟啦啦隊，2018年因為在球場為自家球員陳子豪應援舞爆紅，「炸裂！陳子豪！一級炸裂陳子豪！」的口訣傳遍大街小巷，隨後峮峮也跨足演藝圈，今年外景節目《飢餓遊戲》主持棒也已經接下滿一年，表現相當穩定；除此之外，峮峮也同樣推出個人寫真集，日前還宣布第二本寫真書《QUNing》日本版終於完成，俏皮嘟嘴的各種照片，讓粉絲大飽眼福。

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▲峮峮全方位經營自己，不僅是綜藝節目主持人身兼啦啦隊隊員，近日也在推出寫真集日文版，進軍國際市場。（圖/峮峮IG）
五、樂天桃猿隊/琳妲

琳妲（林羿禎）除了本身是中華職棒啦啦隊樂天女孩以外，還身兼是網紅團體「反骨男孩」的成員，成為該團體當中第一位女團員，身兼多職的她不僅有觀眾緣，也是球迷心中無可替代的啦啦隊女神，不僅如此，近幾年她也跨足各個版圖，除了錄製綜藝節目之外，包括電商、餐飲業等等都有涉足，相當全方位。（編輯：張嘉哲）

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▲琳妲除了是樂天啦啦隊成員外，同時也身兼YouTuber的身分，近幾年更跨足餐飲業、電商等事業。（圖/琳妲IG）

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