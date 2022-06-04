情侶吵架必看！與「12星座男」磨合方法曝光：讓他更愛你

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白羊座天生是直腸子代表，所以想與牡羊男好好度過磨合期，最好的溝通方式就是「直截了當」，對不善於摸透女人心思的白羊男，想和他討論任何事，別拐彎抹角的，必須開門見山地切中主題，否則只會讓他更無所適從。
金牛座
金牛座可說是人人知曉的省錢一哥，想要和金牛男相處融洽、避開衝突，最重要的是，別當個公主要男生掏錢付，把對方當提款機的話，可是會讓金牛男大大地反感喔！爭吵的機會也會增加，互不相欠讓倆人都輕鬆、自在些。
雙子座
雙子座一向給人想法多變、喜愛新鮮事物的感覺，的確，雙子男的思考方式是跳躍的，有時還反覆無常，這點常讓另一半受不了而發生爭執，想要紓解爭吵的疲憊，建議可以把主導權給女生，避免雙子男再出爾反爾。
巨蟹座
巨蟹座給人愛家的形象，但指的是原生家庭喔！所以巨蟹男有時甚至會把家人的位置放在女友前面，成為常起爭執的引爆點。若真想和巨蟹男走下去，最好也要愛屋及烏，和他家人相處融洽，自然能化解彼此間的衝突。
獅子座
一向強勢的獅子座，當然對情人的掌控欲也相當強烈，面對太強勢的伴侶，女生往往會抗拒、不悅，與其想著要改變對方的個性，不如自己先採取以柔克剛的手段，面對獅子男的過激行為，理性看待與溝通，有一天能完美磨合。
處女座
以完美主義著稱的處女座，本身既囉嗦又有潔癖，甚至還有一些自己的原則（冏），正所謂他可以碎念你，而你萬萬不可也對著他碎念，否則戰火恐怕一觸即發，為了避免無止盡的爭吵，或許對於他的碎念攻勢以冷處理為佳！
天秤座
天秤座可說是外貌協會會長，眼裡只看的到美的人、事、物，不想再因為天秤男口出嫌棄之語，最好的辦法就是慢慢提升自己的品味，且開始愛打扮自己，讓天秤男感覺臉上有光，自然不會亂發脾氣！
天蠍座
雖說天蠍座有著控制欲很強的性格，但其實是因為他們容易產生不安全感才會這樣，常會為了你的行蹤、交友狀況……而導致兩人發生衝突，天蠍男是真愛你才會如此敏感，如果想繼續一起攜手，給足他安全感絕對是必要的。
射手座
天生陽光、外向的射手座有著數不清的嗜好和興趣，如果他們找的另一半很沉悶，只想做自己的事，這可會讓射手男很懊惱的，想讓彼此感情升溫，多陪他一起做他想做的事情，培養共同興趣，一塊兒的生活才更真實。
摩羯座
摩羯座是公認的工作狂，一旦認真起來便會將全心投入在事業上，不免犧牲掉與伴侶相處的時間，進而發生摩擦，但他想做的只是想給你過上好生活，正所謂成功的男人背後，都有一位默默支持他的女人，給予他支持就對了！
水瓶座
水瓶座愛自由的特性不亞於射手座，不喜歡被束縛著，也因此和水瓶男在一起時，不要總是綁著他，強迫對方陪你逛街、看電影等，給彼此一些適當的空間喘口氣，多多包容他，有點距離愛才是最美的，不是嗎？
雙魚座
雙魚座天生感性，甚至是容易有悲觀的情緒，連雙魚男也不例外，有時會因為男方的負面思考，使兩人都處於陰霾中，為了磨合這樣的情況，初期可以多多站在他的立場思考，讓對方知道你是可依靠的，情況就會漸漸好轉囉！（編輯：郭佩蓉）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。