NOW早報／爆料汪小菲「扯出更多大咖」！最強狗仔道歉了

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葛斯齊直播中提到林俊傑套房，引發網友議論、登上微博熱搜之外，也讓對方大動作發聲明闢謠，他表示那只是上過社會版面的事情，就交由世人去判斷，同時向林俊傑道歉「網友想看狗仔PK歌王，我不會上當的，昨天直播太多網友想著你，我只是提了一下過去報導的事，很不好意思打擾了！」
至於許雅鈞約飯局妹一事，葛斯齊先是感謝對方認同消息屬實：「那天桌上朋友眾多，我也不好說哪位是友人，但我知道她私下有在接飯局，我收到了線報，我只是表示狗仔沒錢做不了案子，沒有別的意思冒犯了。」
葛斯齊表示昨晚所述，都是報導過的事情「很多事是見不得光的，一見光必有人遭殃，狗仔也不是照片全盤托出，很多事情是真相與曝光在中間拉扯。」坦言必須用專業經驗衡量，會不會造成別人的傷害，也請大家不要讓藝人聽聞到狗仔，就感到厭惡「我出現只是一陣風而已，就算有料，很多你情我願的事情，沒有傷害到社會，料我自己都會吞下去！日後我會更小心言行，很抱歉給大家帶來困擾。」
今日天氣／全台各地多雲到晴！中午嚴防高溫多補充水分
中央氣象局今（2）日表示，今天台灣附近為偏西南到南風的環境，各地大多多雲到晴，有陽光的天氣型態，整體感受溫暖偏熱，僅清晨至上午中南部地區有零星陣雨、午後各山區有局部雷陣雨，大台北及宜蘭、花蓮平地也可能下雨；氣溫方面，因偏南風帶來溫暖空氣，夜晚清晨各地溫度為24到27度，感受較溫暖，而白天高溫預估各地為32至34度左右，局部溫度還會再更高一些，感受溫暖偏熱。
染疫率「南升北降」！陳時中：全台恐在「高原期」徘徊
流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前坦言，目前本土疫情「南升北降」，（1）日陳時中表示，目前全國進入染疫的高原期，染疫率約8%，目前高雄染疫率約6%，預估染疫率上升，北部染疫率較高，未來就有下降趨勢。
陳時中表示，全台進入染疫的高原期，染疫率約8%，新北市及基隆市2個染疫率為15～16%的情況來看，下降情形看得很清楚；染疫率低的區域則相對上升，像是高雄染疫率偏低，僅有6%，因此推估疫情還會往上攀升，預估全台可能會在高原先「徘徊一陣子」。
發言人莊人祥表示，目前中南部則漸漸往疫情高峰靠近，當然中南部可能最近就會達到一個高峰，若民眾在人流或是避免出入公共場所部分可以再加強的話，可以讓過高峰的速度更快。
納豆出院後首曬正臉「親吐放風心情」 網友一看：瘦好多
藝人納豆（林郁智）年初因腦出血動了2次引流手術，月初終於露臉報平安，依依也透過影片，分享從男友發病到出院回家的心路歷程，還帶他上髮廊換新造型。而納豆（1）日暌違已久曬出正臉照寫下最近的心情，讓網友們相當欣慰。
只見納豆頂著風潮髮型，面對鏡頭露出燦笑，左手還托著臉頰裝可愛，佈滿美食、甜點的餐桌似乎令他興奮不已，寫下：「舒服！開心！」滿滿幸福感表露無遺，網友看到納豆的好氣色也十分欣慰，希望他趕緊回歸螢光幕：「感覺很快就可以看到螢幕上的你了」、「幸運的豆哥遇到了對的人，早日康復」，還有人提醒納豆要多吃一些營養的東西，還說他整個人看起來消瘦不少。
事實上，依依時常曾趁著工作空檔帶納豆出門放風，先前就陪他上髮廊整理儀容，也不忘笑說男友在歷經一場大病後，現在已經是「自信爆棚」的狀態。
電鍋蒸肉粽別直接放！主婦「倒扣瓷碗」秒升級：超萬用
端午節即將到來，不少民眾家中早已備好粽子，想吃時放入電鍋加熱就可食用，而有內行網友更分享自己的秘訣，那就是先在電鍋中間倒扣空碗，就可以讓粽子蒸熟後，表面不會堆積水分，且粽葉內一樣美味好吃。
根據網友於《廚藝公社》分享，先在電鍋內擺放一瓷盤，並在中間倒扣小空碗，再把要蒸的肉粽圍繞在周圍，並且倒入一杯水進電鍋內，如此一來，加熱過程中多餘的水分，就會被集中於小碗內，不會讓粽葉過於潮濕，但內部一樣美味軟糯。
實際上在電鍋內倒扣空碗的方法相當萬用，根據《NOWnews今日新聞》過去報導，也可適用於地瓜、蜆精、雞精，若是將雞腿或是蜆，放置在倒扣小碗的周圍，最後小碗聚集的水分，也就是食材的大量精華；蒸地瓜倒扣瓷碗，則可讓外觀不被水分影響，導致軟爛變形。
黑白條紋圖中「藏著1動物」！僅1％人能看見 全球瘋挑戰
你對自己的眼力有自信嗎？外國TikTok網紅尼克（Hectic Nick）時常製作並分享視覺大挑戰的圖片，並聲稱「只有百分之一的人能直接看見圖中隱藏的動物」，相關挑戰也在全球掀起一陣熱潮。
網紅尼克日前在TikTok上傳了一張黑白條紋圖片，並聲稱裡面藏著1種動物，「只有1%的人能看出來」，他隨後也公布解答，其實這張圖片只要將眼睛瞇起，就能看出裡面藏著一隻側身的大猩猩；另外一張相似版本的黑白條紋圖，同樣也藏著一隻動物，而破解方法社在觀看時上下晃動或著鬥雞眼，就能看見圖中的可愛熊貓。
此外尼克還曾分享一張貓咪走樓梯的照片，讓人分不清楚這隻貓咪究竟是正在往上爬還是往下走；事實上這類圖片是利用視錯覺，運用色彩影響人類大腦的判讀，達成「眼睛被欺騙」的效果，也讓看出不同答案的網友們有永遠討論不斷的話題。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。