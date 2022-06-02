強尼戴普打贏安珀赫德！全場見官司「1亮點」驚呼：超神

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，掀起熱議，「趕快截圖，可能你這輩子再也不看到了」、「google呀，如果沒有被google買可能嗎？你想一下以前的yt」、「扛越多賺越多」、「因為他是串流到各地的Cache，你再去離你最近的GGC中抓直播影片，基本上比較會有問題的可能是聊天室，簡單來說就是用錢砸出來的」、「一次圈都沒轉，舒服，反觀」、「影片畫質最高只有720說1080的是唬爛誰」、「畫質是人數上去後才降的」、「猛」。
而該場官司重點在於毀謗，強尼戴普指控安柏赫德在2018年為《華盛頓郵報》撰寫一篇專欄文章，自稱是「代表遭受家暴的公眾人物」，導致強尼戴普失去許多角色，陪審團認為安柏赫德在《華盛頓郵報》文章中誹謗了強尼戴普，而強尼戴普的一份律師聲明也誹謗了前妻，雙方都須賠償。
強尼戴普沒有出庭，他透過律師表示：「從一開始，提告的目的就是揭露真相，不管結果如何，我欠我的孩子和所有堅定支持我的人一個真相。」他說：「知道我終於完成了這件事，我感到很平靜。」聲明中還提到，「陪審團讓我重獲新生。」
安柏赫德本來挨罰1000萬損失賠償、500萬懲罰賠償，但是根據維吉尼亞州的法律規定，500萬懲罰賠償降為35萬美元，安柏赫德最後的賠償金額是1035萬美元（約台幣3億元），她在法庭上聽到判決神色凝重、欲哭無淚，在聲明中，她表示失望到無話可說，並提及令她心碎的是，明明已經有堆積如山的證據，卻仍然無法抵擋前夫（強尼戴普）的權力和影響力，「這個判決對其他女性意味著什麼，我也感到更加失望」，對判決感到滿滿地心碎。（編輯：郭佩蓉）