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強尼戴普打贏安珀赫德！全場見官司「1亮點」驚呼：超神

▲強尼戴普打贏官司，消息一出也在網路上掀起熱議，就有網友見1亮點「YT直播超多人觀看卻不卡」，直呼「超神」。（圖／美聯社）
▲強尼戴普打贏官司，消息一出也在網路上掀起熱議，就有網友見1亮點「YT直播超多人觀看卻不卡」，直呼「超神」。（圖／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 07:03:08

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）離婚後撕破臉，互控誹謗的官司結果終於出爐！經陪審團成員討論後，確認誹謗事實，判決安珀赫德敗訴，必須賠償強尼戴普1500萬美金（約新台幣4.3億元），不過安珀赫德反告強尼戴普也有部分成立，獲賠200萬美金（約台幣5800萬元），消息一出也在網路上掀起熱議，就有網友見1亮點「YouTube直播超多人觀看卻不卡」，直呼「超神」。

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然而在結果出來前，世界上就有許多關心此事的網友們，對此，就有網友今（2）日凌晨在PTT以「Youtube可以撐住三百萬人直播484很屌」為題發文，表示世紀大官司今天要宣判，主頻道現在已經290萬人在觀看了，「但是一點都不卡，以前隨便一個平台只要人多就爆炸，YouTube 還可以讓你高畫質三百萬人同時觀看，這技術484超神」。

▲強尼戴普（中）對官司結果相當樂觀，結辯日振臂歡呼。（圖／美聯社／達志影像）
▲強尼戴普（中）對官司結果相當樂觀，結辯日振臂歡呼。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，掀起熱議，「趕快截圖，可能你這輩子再也不看到了」、「google呀，如果沒有被google買可能嗎？你想一下以前的yt」、「扛越多賺越多」、「因為他是串流到各地的Cache，你再去離你最近的GGC中抓直播影片，基本上比較會有問題的可能是聊天室，簡單來說就是用錢砸出來的」、「一次圈都沒轉，舒服，反觀」、「影片畫質最高只有720說1080的是唬爛誰」、「畫質是人數上去後才降的」、「猛」。

而該場官司重點在於毀謗，強尼戴普指控安柏赫德在2018年為《華盛頓郵報》撰寫一篇專欄文章，自稱是「代表遭受家暴的公眾人物」，導致強尼戴普失去許多角色，陪審團認為安柏赫德在《華盛頓郵報》文章中誹謗了強尼戴普，而強尼戴普的一份律師聲明也誹謗了前妻，雙方都須賠償。

強尼戴普沒有出庭，他透過律師表示：「從一開始，提告的目的就是揭露真相，不管結果如何，我欠我的孩子和所有堅定支持我的人一個真相。」他說：「知道我終於完成了這件事，我感到很平靜。」聲明中還提到，「陪審團讓我重獲新生。」

▲安柏赫德賠償強尼戴普1500萬美元欲哭無淚。（圖／翻攝Law&Crime Network YouTube）
▲安柏赫德賠償強尼戴普1500萬美元欲哭無淚。（圖／翻攝Law&Crime Network YouTube）
安柏赫德本來挨罰1000萬損失賠償、500萬懲罰賠償，但是根據維吉尼亞州的法律規定，500萬懲罰賠償降為35萬美元，安柏赫德最後的賠償金額是1035萬美元（約台幣3億元），她在法庭上聽到判決神色凝重、欲哭無淚，在聲明中，她表示失望到無話可說，並提及令她心碎的是，明明已經有堆積如山的證據，卻仍然無法抵擋前夫（強尼戴普）的權力和影響力，「這個判決對其他女性意味著什麼，我也感到更加失望」，對判決感到滿滿地心碎。（編輯：郭佩蓉）

強尼戴普世紀官司勝訴　安柏赫德判賠4.3億輸到脫褲

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