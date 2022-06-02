象迷妹胸前卡髒物！男球迷「伸手探索」瘋傳 本尊回應了
中信兄弟31日於洲際棒球場迎戰味全龍，原本以為球場上競技才是焦點，不過卻意外發生小插曲，比賽場外一名「超胸女球迷」成為攝影師焦點，一名火辣的女球迷疑似胸前卡髒東西，請一旁男性友人幫忙取出，整個畫面被截圖到臉書社團瘋傳，由於貼文反應太熱烈，也釣出正妹本人回應了。
有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享畫面，只見貼出的照片，當時味全龍以4：1的比數領先，場上打得火熱，場下也沒閒著，攝影師將鏡頭轉向一位女球迷身上，只見畫面桌這位女球迷穿著中信兄弟球衣，內裡搭著橫條紋的低胸衣，好身材一覽無遺。
不過仔細看，旁邊疑似是男友的球迷，卻在她的胸口前「伸手探索」，不知是否是在撿取卡在胸前的異物，畫面曝光引起廣大網友討論「威！我以為大家都是因為這個在看球的」、「等等場上打棒球，場下的不要亂開球賽啊」、「修蛋幾咧！不可以壞壞啦」、「這個攝影師也是很懂拍啦！直接一個神角度」、「看3D頭會暈，看34D不會」。
而由於反應太過熱烈，這位正妹女球迷也現身發文，透露「我是照片主角本人，整晚都在回覆朋友們轉發的訊息」，強調「被拍的當下我們真的不知道，當時只是剛好胸前有一根掉落的頭髮，我先生幫我拿起來就這麼簡單，也沒有在公共場所做不雅行為，單純因為熱愛兄弟進場看球，希望大家都能一起支持兄弟象」親自解釋了這一切其實只是一場烏龍，希望網友不要過度聯想。（編輯：張嘉哲）