報稅完還好嗎？全聯「神級文案」2萬人狂讚：小編該加薪
報稅季已來臨，對於誠實納稅的民眾來說，荷包難免縮水，對此，全聯福利中心上月31日也在臉書發文，關心報完稅以後的民眾們，並PO出一系列「土豪的豪奢食記」神級文案，貼文及照片一出，2.2萬網友狂讚「小編該加薪了」、「超強」。
全聯上月31日在臉書粉專「全聯福利中心」發文及照片，表示「誰說報完稅後，生活就得將就？就算只能吃土，也要處處講究，帶各位一窺土豪的豪奢食記」。
而全聯所謂的「土豪的豪奢食記」裡，有沙朗牛排、黑鮪魚大腹握壽司、北海道生食級干貝、A5松板和牛和迷迭香義式烤羊腿等大餐，但仔細一看，這些食物卻都是用「土」捏成的，相當有創意。全聯也在文末hashtag「今晚我想來點，有機培養土佐珍珠石粗粒，想像力就是超能力，精緻生活玩家，吃土當吃補」。
貼文一出，狂吸2.2萬人按讚留言，「吃得土中土，淪為人下人」、「怎麼辦我覺得這個土看起來很好吃…」、「果然是土豪！」、「捏很久齁，辛苦了」、「美編小編該加薪了～超強，我每一張都很用心看，還精通各國語言」、「超強的小編！！！佩服！是否考慮到羅浮宮參展？」、「小編真的辛苦了，這個文案真的夠厲害！黏土要捏得惟妙惟肖也不容易」、「好瘋，好喜歡」、「能把土玩的這麼高級，太強」、「這樣當土豪很可以欸！」、「你們每次的廣告都讓我瞠目結舌」。（編輯：郭佩蓉）