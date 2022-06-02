麥當勞奶昔神之復活？官方「1動作」老饕震驚：早就說了
麥當勞憑藉獨特的薯條風味，加上時不時推出新產品，獨霸台灣速食市場寶座，成為不少老饕要吃速食的首選。近日，就有網友貼文指出「我是不是早就說麥當勞真的有在偷聽？」透露先前曾經敲碗過一款復刻商品，結果麥當勞真的聽取民意推出，讓不少人興奮大喊「奶昔看來要炫風回歸了啦！」、「還我奶茶還我奶茶！」掀起話題。
原PO在「Dcard」貼文指出「事實證明麥當勞真的有在偷聽！我早在5月那時候就敲碗希望『法式嫩牛堡佐第戎芥末醬』要回來，結果麥當勞真的出了第戎醬.......還入厝極選系列，真的是有扯到.....那些說叔叔不會理我的人，請叫我台灣阿南德啦！手刀馬上去買了一顆，吃了之後發現除了是我喜歡的第戎醬，還有火腿和牛肉，料超多的，算是當年的法式嫩牛堡好像變成一個簡配版」。
貼文一出，網友紛紛回應「感覺麥當勞是真的有在聽欸，奶昔還有巧克力聖代，拜託跪求」、「許願千島蝦堡，真的此生最愛，沒有他都不喜歡麥當勞了」、「真的拜託啦！奶昔啦！」、「許願法式芥末香雞堡！1+1最讚」、「麥當勞有在看是不是？奶昔奶昔奶昔！奶茶奶茶奶茶！拜託啦」、「拜託預言焦糖脆片冰炫風我好想他」、「之前板烤雞腿堡也被敲碗成功，感覺麥當勞真的有在看」、「繼板烤雞腿堡後的第二顆，下一顆不知道是誰」、「各位許願許起來！不管麥當勞有沒有在看」。
事實上，當時該名網友在5月初時就發文，透露非常想要「法式嫩牛堡佐第戎芥末醬」、「搖搖雞球」以及「蕎麥芝麻冰炫風」三項產品回歸，而如今麥當勞真的在昨天開賣三款「法式第戎醬堡」，讓網友興奮敲碗成功，過去也有板烤雞腿堡呼聲超高，結果成功被復刻的經驗，讓不少麥當勞忠實顧客深信，只要敲碗就有機會，認為許多經典上品都在回歸路上，掀起討論。（編輯：張嘉哲）