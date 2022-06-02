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強哥勝訴！安柏賠不出3億怎辦？只需「一張紙」就得吐錢

▲強尼戴普（中）對官司結果相當樂觀，結辯日振臂歡呼。（圖／美聯社／達志影像）
▲強尼戴普（中）對官司結果相當樂觀，結辯日振臂歡呼。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 08:58:352022-06-02 09:06:51

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp），與前妻安柏赫德的世紀官司，終於迎來大結局，由強尼戴普勝訴，不僅洗刷6年來「家暴男」臭名，安柏赫德還需賠償給前夫1035萬美金（約3億元新台幣），不過不少網友好奇，安柏赫德近幾年為打官司，幾乎花光了所有錢，無法支付賠款該怎麼辦？對此，美國柏克萊大學法學博士表示，強尼戴普只需要「執令狀」，就可執行判決。

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▲安柏赫德賠償強尼戴普1500萬美元欲哭無淚。（圖／翻攝Law&Crime Network YouTube）
▲安柏赫德賠償強尼戴普1500萬美元欲哭無淚。（圖／翻攝Law&Crime Network YouTube）
本次官司強尼戴普未出席，安珀赫德則親自出庭聽取判決，當聽到對方7項勝訴條件沿路喊出「yes」時，表情也逐漸垮掉，而她提出對強尼戴普的反訴，勝訴條件總共有三項，但並未全部通過。

針對官司結果，陪審團認為，兩人都要負起毀謗責任，安柏赫德本來要挨罰1000萬損失賠償、500萬懲罰賠償，但是根據維吉尼亞州的法律規定，500萬懲罰賠償降為35萬美元，安柏赫德最後要賠償給強尼戴普的金額是1035萬美元（約台幣3億元）；安柏赫德反告強尼戴普誹謗也有部分成立，獲賠200萬美金（約台幣5800萬元）。

日前安柏赫德就曾法庭上表示，沒有按照約定捐出先前700萬，是因為近年與是因為被強尼戴普控告，因此錢都拿去打官司，判決出爐後，不少網友質疑安柏赫德真的會賠償1035萬美元的鉅款？

根據《ETtoday星光雲》報導，一名美國柏克萊大學法學博士表示，由於兩人是民事訴訟，各州法律不同，依據維吉尼亞州的法律，判決書具執行力，若拿不出賠款將會扣押個人工資或財產，因此強尼戴普只需要「執令狀」，就可執行判決。（編輯：孫唯容）

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