強尼戴普贏了！美女律師精準預測 再預言安珀「下一步」
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）離婚後撕破臉，互相指控誹謗，官司進行六周庭審後，陪審團經過13小時審議終於做出判決，整體來說由強尼戴普勝訴，洗刷6年來「家暴男」污名，不過安珀赫德反告強尼戴普也有部分成立。世紀判決出爐引發熱議，知名美女律師李怡貞今（2）日在臉書發文透露，上週就預測「兩邊都會部分勝訴」，另外也預言安珀的「下一步」。
官司宣判後安珀赫德發表聲明表示遺憾，「我感到心碎的是，堆積如山的證據仍然不足以抵擋我前夫不成比例的權力、影響和影響力，這是一個挫折，讓時間倒退回一個為自己發聲的女人可能會被公開羞辱的時代」；而強尼戴普的聲明則是強調真理永不消失，感謝陪審團讓他重獲生命，並呼籲媒體不要未審先判。
律師李怡貞評論此案表示，「兩人部分勝訴但整體來說強尼贏了」，並分享自己上週的留言截圖，精準預測「兩邊都會部分勝訴」，不過李怡貞也自嘲是在「馬後炮」，並透露與其他律師討論後，普遍都認為依照法律規定強尼要贏不容易，「不過還是很開心強尼相對的贏了～他可以繼續不愁吃穿了...」
另外，李怡貞也在留言區補充指出，「我所謂強尼不愁吃穿是他的演藝光榮回歸，以安柏那個盧小小，別妄想她會拿錢出來啦，欠錢的總是最大，而且她先哭窮先贏」，再度神預言安珀不會乖乖賠錢、而會繼續「盧小哭窮」，讓網友笑翻。（編輯：倪浩軒）