甩開水逆！「5星座」雙子新月後好運爆棚　這位財運旺翻

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新月發生在金牛座的財帛宮，而水星則即將在命宮順行，金牛座本身自帶自我價值與財富的意涵，這意味著你的生活在各方面即將迎來順利。財運方面，很有機會碰上發放業績獎金、分潤抽傭、或是遇上高薪挖角的天大好事，相比過去的艱困日子，一切都會慢慢的有成果展示在你眼前。關係方面，水星即將順行，過去在人際關係、感情生活出現的口角爭吵，有機會破冰或重修舊好。
雙子座：做出選擇
新月落在雙子座的命宮，帶來交流溝通、清晰視野的能量，加上守護順行水星的靈活性，你會逐漸的發現身邊一些早已經出現問題的人事物，正在等待你做出選擇。你在生活各個方面會有嶄新的感受。工作方面，原本協調以久的事項定案、提出的企劃得到許可、合約簽訂落實。感情方面，曖昧不明的關係得到確認、身邊的爛桃花自動遠離，留下來的會是你的命定良緣。
巨蟹座：放掉過往
新月發生在巨蟹座的心靈宮位，同時水星在人際宮位順行，適合放掉過往困擾你、不再適合你的舊模式的人事物。感情方面，先前與你糾纏甚久的爛桃花會逐漸消失，遠離你的生活，會有機會遇到一朵質量上乘的桃花。健康方面，長年身體的小毛病，因為你放下某些事情而逐漸緩解，或是找到新的治療方式。
天蠍座：事業順利
新月發生在天蠍座的資源宮位，水星則即將在關係宮位順行，工作方面，原有的工作與事業得到資金挹資、或是心懷創業夢想的你得到門路與資源、也可能是曾被同業搶走的客戶回頭找你合作，甚至加碼合作資金。感情方面，默默在遠處觀望你的異性，鼓氣勇氣來向你提出約會邀請，也許是從前職場上的舊識、學生時期就要好的異性同學，你們相當有可能從朋友發展為戀人。
射手座：游刃有餘
雙子新月發生在射手座的關係宮位，而即將順行的水星則在工作宮位發揮，工作方面，此時的你相當的有想法，面對以往卡關的項目、企劃，突然有不斷的靈感湧現上來，提交令人驚艷的點子與創新作法，讓上級領導與同事們對你刮目相看。感情方面，原先過往戀愛的不順心一掃而去，少了煩心事的你整個人神清氣爽、容光煥發的樣子特別的吸引人的眼光，在工作職場、朋友聚會、出外遊玩時，耀眼的模樣將會收割不少異性的心。（編輯：郭佩蓉）
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