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甩開水逆！「5星座」雙子新月後好運爆棚　這位財運旺翻

▲甩開水逆！塔羅牌艾菲爾老師表示，「5星座」雙子新月後好運爆棚，其中「金牛座」財運旺翻。（示意圖／取自pixabay ）
▲甩開水逆！塔羅牌艾菲爾老師表示，「5星座」雙子新月後好運爆棚，其中「金牛座」財運旺翻。（示意圖／取自pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 09:26:06

六月已來臨，我們終於得以從重磅天象齊聚帶來的影響中，稍稍地喘一口氣。雙子新月5/30，加上順行水星6/3，一股有別以往的新能量，將會引領我們做出更符合自身頻率的選擇。塔羅牌艾菲爾老師表示，脫離五月、迎向六月的這段期間，有五個星座將在這樣的能量下，更加清晰明白自己的選擇會如何創造未來，所以上榜的你別再遲疑，就是敞開心胸接受這樣的好運到來吧！

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▲甩開水逆！塔羅牌艾菲爾老師表示，「5星座」雙子新月後好運爆棚，其中「金牛座」財運旺翻。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲甩開水逆！塔羅牌艾菲爾老師表示，「5星座」雙子新月後好運爆棚，其中「金牛座」財運旺翻。（示意圖／翻攝自Pixabay）
金牛座：各種幸運

新月發生在金牛座的財帛宮，而水星則即將在命宮順行，金牛座本身自帶自我價值與財富的意涵，這意味著你的生活在各方面即將迎來順利。財運方面，很有機會碰上發放業績獎金、分潤抽傭、或是遇上高薪挖角的天大好事，相比過去的艱困日子，一切都會慢慢的有成果展示在你眼前。關係方面，水星即將順行，過去在人際關係、感情生活出現的口角爭吵，有機會破冰或重修舊好。

雙子座：做出選擇

新月落在雙子座的命宮，帶來交流溝通、清晰視野的能量，加上守護順行水星的靈活性，你會逐漸的發現身邊一些早已經出現問題的人事物，正在等待你做出選擇。你在生活各個方面會有嶄新的感受。工作方面，原本協調以久的事項定案、提出的企劃得到許可、合約簽訂落實。感情方面，曖昧不明的關係得到確認、身邊的爛桃花自動遠離，留下來的會是你的命定良緣。

巨蟹座：放掉過往

新月發生在巨蟹座的心靈宮位，同時水星在人際宮位順行，適合放掉過往困擾你、不再適合你的舊模式的人事物。感情方面，先前與你糾纏甚久的爛桃花會逐漸消失，遠離你的生活，會有機會遇到一朵質量上乘的桃花。健康方面，長年身體的小毛病，因為你放下某些事情而逐漸緩解，或是找到新的治療方式。

天蠍座：事業順利

新月發生在天蠍座的資源宮位，水星則即將在關係宮位順行，工作方面，原有的工作與事業得到資金挹資、或是心懷創業夢想的你得到門路與資源、也可能是曾被同業搶走的客戶回頭找你合作，甚至加碼合作資金。感情方面，默默在遠處觀望你的異性，鼓氣勇氣來向你提出約會邀請，也許是從前職場上的舊識、學生時期就要好的異性同學，你們相當有可能從朋友發展為戀人。

射手座：游刃有餘

雙子新月發生在射手座的關係宮位，而即將順行的水星則在工作宮位發揮，工作方面，此時的你相當的有想法，面對以往卡關的項目、企劃，突然有不斷的靈感湧現上來，提交令人驚艷的點子與創新作法，讓上級領導與同事們對你刮目相看。感情方面，原先過往戀愛的不順心一掃而去，少了煩心事的你整個人神清氣爽、容光煥發的樣子特別的吸引人的眼光，在工作職場、朋友聚會、出外遊玩時，耀眼的模樣將會收割不少異性的心。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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