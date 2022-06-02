吿贏了！強尼戴普為何逆轉勝？網點1關鍵秒懂：最大功臣
好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）和前妻安柏赫德（Amber Heard）離婚後互控誹謗的官司，近期已成為全球網友最關注的話題，而經歷了六周的法院攻防戰，結果也終於出爐，最後由強尼戴普取得勝訴，再度將聲量推到最高峰，對此就有網友好奇，強尼戴普在庭審能贏的關鍵是什麼？貼文曝光後，不少人直指是團隊中的「聖光女律師」卡蜜兒（Camille Vasquez），留言直呼：「絕對是卡蜜兒，想想假如把律師互換的話，現在啞口無言的大概就是強尼了。」
該名網友今（2）日在PTT貼文，他以「強尼贏的關鍵？」為題，表示這次能勝訴，99%的功勞都應該要歸功於卡蜜兒，「沒有她的質詢，安柏也不會承認那篇是她寫的， 也沒辦法還原當時現場的狀況」，根本可以稱為史上最偉大的律師之一，同時也好奇問：「請問這次勝訴大家覺得誰是最大功臣是誰？」
貼文一出，許多網友立馬點頭認同，「實力上還是有差距的」、「安柏的自爆來自強尼的律師團隊啊」、「強尼這邊團隊一邊開庭一邊維持形象，超爽」、「律師真的一戰成名」、「絕對是卡蜜兒，想想假如把律師互換的話，現在啞口無言的大概就是強尼了」。
不過，也有不少人直言，「功臣是安柏吧，我覺得金酸莓可以直接頒獎了」、「安柏本人，說一堆謊還有假證據，誰也救不了」、「絕對是安柏，各種自爆現出原形」、「是安柏太廢，不然卡蜜兒再強也很難贏」、「安柏那邊證據一堆問題」、「99%要歸功安柏才對，她一直自廢武功」、「安柏本人才是MVP吧，那些假證據非常假，假到普通人都能看出來」、「絕對是安柏，自爆到神級律師團也救不回來」。（編輯：賴禹妡）